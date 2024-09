Verónica Abad dice que su traslado a Turquía busca silenciarla y forzar su renuncia

En una reciente entrevista con El País, Abad aseguró que "solo falta que le quiten la vida" para que no asuma la Presidencia

En una entrevista concedida a Diario El País de España, la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, expresó su descontento y preocupación respecto a su reciente traslado a Turquía, una decisión que, según ella, forma parte de una estrategia para silenciarla.

Abad sostuvo que el verdadero motivo detrás de su traslado es "acallarla una vez más" para evitar que interfiera en la campaña política del Gobierno. La vicepresidenta afirma que su reubicación no ha sido organizada y que se le ha pedido que deje a sus hijos en Israel y se dirija sola a Turquía.

"No es cierto que el traslado sea por razones de seguridad; el Gobierno y la canciller mienten", dijo Abad, añadiendo que el equipo diplomático ha decidido quedarse en Israel mientras ella es enviada sola a Turquía, para cumplir con la Constitución y un decreto presidencial.

INTENTAN SILENCIARLA

En la breve entrevista, la vicepresidenta añadió que "lo único que falta es que me quiten la vida". Según ella, no hay otra forma en la que el gobierno del presidente Noboa pueda intentar silenciarla. A pesar de "las calumnias y el daño a su familia", Abad considera que eso atenta contra la democracia.

En cuanto a sus funciones en Turquía, Abad reveló que no se le han asignado responsabilidades concretas. "Lo único que he recibido son órdenes de un viceministro de Relaciones Exteriores, Augusto Barberis, que me indica que debo estar en Turquía el 1 de septiembre", explicó Abad a Diario El País el pasado 9 de septiembre, durante una videollamada con la periodista ecuatoriana Carolina Mella.

Abad criticó el comunicado recibido, que estipula que puede ir a Turquía siempre y cuando no haga declaraciones públicas sobre el conflicto entre Israel y Palestina ni sobre la política interna de Ecuador. "Me están enviando a amordazarme", señaló. La vicepresidenta también manifestó su frustración por la falta de respuestas sobre el motivo de su traslado y calificó la situación como una serie de presiones para que renuncie.

GOLPE DE ESTADO

En respuesta a las acusaciones del presidente Daniel Noboa, quien la ha acusado de intentar un golpe de Estado y de aferrarse al poder tras la denuncia de violencia política de género que presentó contra él y otros funcionarios, Abad afirmó: "Las pruebas son públicas. No sé qué más pretende el presidente; esto sobrepasa cualquier película de horror y terror". En cuanto a la situación política actual, Abad sostuvo que el presidente debería renunciar a su cargo para asegurar que las elecciones sean "democrática".

Respecto a los pasos futuros, la vicepresidenta subrayó que, en caso de asumir el cargo de presidenta en funciones, se enfocaría en garantizar un proceso transparente y limpio. "Me encargaré de la parte ejecutiva, de no mal utilizar la estructura pública ni los bienes de los ecuatorianos", aseguró. En cuanto a la relación con el Gobierno actual, que, según ella, la ha maltratado y desterrado, Abad se mostró crítica, afirmando que el Gobierno ha descuidado aspectos fundamentales y ha utilizado la infraestructura gubernamental para perseguirla.

Finalmente, Abad expresó a Diario El País su preocupación por las condiciones en Turquía, manifestando que aún no ha recibido información clara sobre su situación allí. "No sé cuáles serán mis condiciones en Turquía. La vicepresidenta no es un objeto de uso para un presidente", concluyó.

Ya para que no lloren. La Vicepresidenta Verónica Abad dejó Israel y llegó a Turquía, más de un mes después de la orden decretada por el presidente Daniel Noboa. pic.twitter.com/jjJ9sJbqkA — LaHistoria (@lahistoriaec) September 9, 2024

