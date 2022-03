Fashion Weeks: Adapta las tendencias de las pasarelas a tu armario

París, Milán y Nueva York son algunas de las ciudades (conocidas como las capitales de la moda), en las que durante las últimas semanas se han llevado a cabo decenas de desfiles debido a los Fashion Weeks de esta temporada. Según la asesora de imagen Alejandra Paredes, Louis Vuitton, Roberto Cavalli, Chanel y Prada constan entre las firmas que más han destacado con sus colecciones

“Los looks que presentan son de alta costura y en ocasiones algunas personas tienen dudas de cómo usarlos en su día a día”, dice Paredes. Por eso, la experta explica a EXPRESO cuáles han sido algunas de las tendencias que han primado en las colecciones y cómo adaptarlas a tu estilo y clóset.

Corbatas

Celebridades como Clara Bow y Marlen Dietrich las lucían desde 1920 y fue en la década de los 70 cuando Yves Saint Laurent, introdujo la corbata por primera vez en una de sus colecciones femeninas para romper las barreras en la industria textil.

Este año, Louis Vuitton fue la casa de moda que la incorporó en su más reciente colección y la combinó junto a pantalones, jumpers y vestidos. “Si deseas usar una corbata debe convertirse en el accesorio estrella de tu outfit. Juega con los colores y combínalos con el resto de prendas”. Para los looks femeninos, usualmente el grosor de la corbata es delgado y las hay de un solo tono o con estampados.

Corbata con estampado. vogue

Pantalones amplios

Los también conocidos como 'pantalones ganster' causaron furor en la década de los 30. Son ceñidos en la cintura y con basta ancha. Paredes los recomienda a mujeres con cuerpo de forma triángulo invertido (hombros más grandes que las caderas) para generar volumen en las piernas y crear una armonía visual en todo el look.

“En la parte superior puedes usar una blusa que no sea muy amplia y con cuello en V. Los tonos neutros como el camel, café y blanco son algunos de los más utilizados al ser muy recursivos”, dice la experta.

Pantalón con basta ancha. vogue

Tejido tartán

Es comúnmente asociado a Escocia al ser un patrón de cuadros no muy anchos que simulan una tabla de ajedrez. Roberto Cavalli los introdujo en su paralela y Paredes aconseja combinarlo con prendas que sean de su misma tonalidad. Es preferible no sobrecargar el look con más estampados si desea un estilo más casual.

Tejido tartán. vogue

Medias altas

Chanel presentó en el desfile parisino varios looks en los que predominan las medias altas de lanilla para climas fríos. Si deseas lucir un estilo similar pero estás en un clima caluroso, puedes optar por las mallas o medias nylon que son menos gruesas y otorgan más frescura. ¿Con qué combinarlas? Van bien con minifaldas y shorts altos. Compleméntalos con botas o botines.