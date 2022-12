Fallece Noodle, el pug viral de Tik Tok

El can falleció el pasado 2 de diciembre

El pug anciano que cautivó a los internautas por su ritual de ‘huesos o no huesos’, murió a los 14 años. Jonathan Graziano, el dueño del can, hizo el anuncio en un posteo entre lágrimas publicado en TikTok e Instagram. “Es un día que siempre supe que llegaría, pero que me duele de igual manera”.

El fallecimiento del animal se produjo el pasado viernes 2 de diciembre, pero Graziano lo comunicó recientemente en la plataforma en la que su perro hizo "felices a millones de personas". "Aunque esto es muy triste, quería hacérselo saber y quería animarles a celebrarlo mientras navegamos por esta tristeza", ha explicado.

Noodle se hizo muy famoso en Estados Unidos por su inestabilidad. Era muy mayor y algunos días le costaba mantenerse de pie. Así que Graziano lo sentaba para ver si el pug aguantaba la posición.