La extraordinaria vida de Danielle Steel

La riqueza de este personaje radica no solo en la fortuna que ha forjado como escritora, con casi 200 novelas publicadas, sino también porque ha logrado mantenerse como la autora de mayores ventas en la lista del The New York Times por 381 semanas consecutivas, una cifra récord, y porque su obra ha sido traducida a 43 idiomas y adaptada a la pantalla grande en 22 oportunidades. Según la revista Forbes, su fortuna es de 15 millones de dólares.

A sus 73 años Danielle se mantiene activa, sus días pasan entre París y San Francisco. Es adicta al trabajo, está en pie casi 20 horas al día, tiempo en el que maneja varios proyectos y escribe en dos blogs, uno personal y otro dedicado solo a sus libros.

Esta mujer de vida intensa, amante de los zapatos de suela roja (Louis Louboutin), de los trajes de grandes marcas, tuvo cinco maridos, nueve hijos y algunas tragedias, como la pérdida de su segundo hijo, Nick, quien sufría de depresión y se suicidó a los 19 años.

Nació en Nueva York el 14 de agosto de 1947, hija de John Schulein-Steel (descendiente de los dueños de la cerveza Lowenbrau) y la portuguesa Norma da Câmara Stone dos Reis (hija de un diplomático). A los seis años se marchó a vivir junto a su familia a la capital francesa y al siguiente año sus padres se divorciaron. La capital del amor se convertiría en su gran musa de inspiración para plasmar las obras románticas que la llevarían a la fama.

Sus amores

Y de hecho París fue el lugar donde conocería a su primer esposo, el francés Claude-Eric Hazard, un banquero con quien se casó a los 18 años y tuvo a su primera hija.

En esta etapa de su vida empezó a escribir. Y cuando creció la familia, lo hacía por las noches o cuando sus hijos estaban en clases. Ni el llanto ni la correteadera de los niños por la casa impidieron que ella siguiera creando. Tampoco el hecho de que a dos de sus maridos no les agradó que trabajara.

La relación con Hazard terminó a mediados de los setenta y luego se casó con Lazard, un preso al que conoció durante una visita a la cárcel en busca de documentación. Se casaron en la capilla de la prisión. El idilio duró cuatro años y un día después de divorciarse se casó con William George Toth, adicto a la heroína, con una condena por robo y de quien estaba embarazada. Esta vez el amor también le sería adverso. Luego de tres años se divorciaron.

A principios de los 80, cuando comenzaba a ser reconocida por sus novelas, en una fiesta conoció a quien sería su cuarto marido, el viticultor John Traina, quien para entonces estaba casado pero luego se divorció. En junio de 1981 contrajeron nupcias y tuvieron cinco hijos. Traina adopta a Nick (el hijo que tuvo con Toth).

Esta fue su relación más duradera, ya que estuvieron juntos por 17 años. Y aunque en 1998 se separaron, supieron mantener una buena relación de amistad, que duró hasta 2011 (cuando Traina falleció). Su último esposo fue el financiero de Silicon Valley Tom Perkins, con quien permaneció cuatro años.

Danielle Steel junto a su cuarto esposo John Traina con quien permaneció casada por 17 años Internet

Su vena de escritora

Durante su matrimonio con John Traina despertó la vena artística de Steel. Empezó a escribir poesía, libros infantiles y hasta unas memorias en las que hablaba de un aborto. También junto a él llegó su momento más doloroso: la muerte de su hijo Nick, con quien compartía su interés por la literatura, pero que sufría de trastorno bipolar y se suicidó en 1997. Ese inmenso amor y dolor la inspiró para escribir, en honor a él ‘Su luz interior.’ Y creó dos fundaciones para honrarlo: una para ayudar a las personas con enfermedades mentales y otra para asistir a las personas sin hogar.

La pérdida de su hijo y un matrimonio más sin funcionar la sumieron en una profunda tristeza. Dejó de escribir por 14 meses, pero un suceso inesperado la hizo despertar de ese letargo. Un accidente automovilístico en Londres puso en peligro su vida, afortunadamente salió ilesa, y retomó la escritura.

Sola con su soledad

Hoy, la escritora está soltera y disfruta junto a su numerosa familia sus casas de París y San Francisco. “Estoy divorciada. Acabar sola no era mi plan y espero que no lo sea... No creo que las personas estén destinadas a estar solas sin tener con quien compartir las cosas, los momentos divertidos o alegres, o los dolorosos...”, en declaraciones a la revista Vanity Fair.

Sus libros y perros

Su primera novela fue ‘Going Home’, publicada en 1972. Otras de sus obras son ‘La Duquesa’, ‘Volver a vivir’, ‘El largo camino a casa’, ‘El amante’ y ‘Una perfecta desconocida’.

Además, Steel escribe canciones, libros para niños y también sobre perros, debido a su gran amor por estos animales, especialmente los chihuahuas. Sus libros han sido traducidos a 43 idiomas y 22 de ellos adaptados para televisión.

Textos autoría de Danielle Steel Internet

El arte

A su pasión por la escritura y la moda, se le suma un gran interés por el diseño y el arte contemporáneo. Llegó a tener una galería de arte en San Francisco, Steel Gallery, durante varios años, en la que exponía obras de artistas emergentes. La página web sigue en pie (steelgalleryinc.com) con una selección de obras de los artistas que representaba.

Amante de la alta costura

Es conocida su gran pasión por el trabajo de los grandes diseñadores de moda. “Tuve la suerte de ir a desfiles de alta costura cuando era joven en París, en mi adolescencia”, recordaba en mayo de 2019 Steel en una entrevista para la revista Harper’s Bazaar. En ese reportaje también hacía referencia a su primer vestido de noche de Balenciaga, o a su modelo favorito de entre todos los que posee: uno de Christian Dior de la colección de alta costura otoño-invierno 1994,

“Era un hermoso vestido de Dior con la falda de baile de color coñac. John era muy elegante y un bailarín maravilloso. Y nunca olvidaré la sensación de deslizarme hacia la pista de baile con ese vestido mágico, con la enorme falda arremolinándose a mi alrededor mientras bailamos. Me sentí como Anna en la película ‘El rey y yo’”.

Danielle Steel @officialdaniellesteel

Es una usual compradora de marcas como Chanel y Dior. Además, ha confesado tener más de 6.000 zapatos con la suela roja de Christian Louboutin.

Personal

Danielle Steel nació el 14 de agosto de 1947 en la ciudad de Nueva York.

Se graduó en 1965 en el Lycée Français de Nueva York. Estudió literatura y diseño de moda, primero en la Parsons School of Design y luego en la Universidad de Nueva York.

Domina el inglés, francés e italiano, y un poco de español, alemán, finlandés y japonés.