De los ensayos en casa a las grabaciones en los museos

Fernando Gil Estrada reconoce que hay días en que llega a sentir que se asfixia. “Hace falta el calor del público. Llevamos más de un año sin sentir los aplausos”, dice nostálgico. Y no solo eso, confiesa que ha llegado casi a odiar esos “cuadritos” con los que desde la pandemia tuvo que grabar a distancia. Veía a un músico en cada “cuadrito” de la pantalla de su computadora, tratando de coordinar una pieza desde la casa de cada uno.

Sabe que gracias a la virtualidad pudieron seguir en pie y llegar a muchas personas, incluso a otros países. Pero no hay nada como lo presencial, destaca. Por eso, apenas pudo, en septiembre pasado, no dudó en prestar su casa para los ensayos. Eso sí, por grupos, para mantener los cuidados frente a la pandemia. Ya no podían hacerlo en la Casona Universitaria, como era la costumbre, pues no estaba abierta.

Como director artístico de los coros femeninos, de estudiantes y de la Orquesta de Cámara de la Universidad de Guayaquil, el maestro Gil sabe que hay que ir paso a paso. Volver a los festivales y a los grandes conciertos aún está lejos, reflexiona. Por eso tuvo que buscar la forma de ir inspirando a sus músicos.

Su residencia no era un lugar para hacerlo. Se le ocurrió entonces que lo mejor era comenzar a grabar en espacios que los motivaran. Fue así como llegaron al Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), al Nahim Isaías, al Presley Norton.

La casa de Fernando Gil ha sido durante este tiempo el lugar destinado a los ensayos. Cortesía

Hace pocos días su escenario fue el MAAC, con el fondo de la muestra ‘Retratando sobrevivir’, que reunió los trabajos de 170 artistas de 14 países del continente americano, en un número superior a los 1.100 retratos a dúo y autorretratos realizados en pandemia.

“Es un honor que la Orquesta de Cámara de la Universidad de Guayaquil nos acompañe en este espacio y nos inunde de música y placer”, publicó el museo en sus redes al tiempo de mostrar el vídeo en el que se los ve tocando el concierto en La menor RV 356, de Antonio Vivaldi.

Los comentarios comenzaron a llegar y allí hubo uno, el de Mariella García Caputi, directora ejecutiva del museo, que lo motivó aún más.

“Gracias por apreciar los espacios museísticos Fernando. Son las catedrales del S.XXI”, escribió, refiriéndose a los templos que por mucho tiempo han acogido los conciertos.

El coro de mujeres de la Universidad de Guayaquil ha realizado varias grabaciones. Cortesía

Así han ido por los museos en su recorrido musical. Lo hicieron con el coro femenino Cantahuarmi, en el Presley Norton, donde grabaron Non Nobis Domine, de W. Byrd, y Crux Fidelis, de A. Balzanelli. En el Nahim Isaías sonó Pasillo y fugado, de Julio Bueno.

El coro de estudiantes, en el MAAC, interpretó La culpable (bomba ecuatoriana).

Estas grabaciones son presentadas en jornadas virtuales especiales. “Por ejemplo, lo que grabamos en el Nahim, con la orquesta, lo vamos a pasar para el 18 de mayo, que es el Día del Museo, y para la última semana de mayo, como parte del Festival de Coros Enrique Gil Calderón”, cuenta Gil.

Y así van avanzando, aunque por ahora solo con aplausos virtuales. Los museos los inspiran y esperan ya no tener que grabar con “cuadritos” y que en algún momento los aplausos en vivo les devuelvan ese aire que hoy les falta.