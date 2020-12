Elegantes tonos para celebrar

Una de las claves al momento de elegir su look de Navidad se basará en las tonalidades que elija. “La psicología de los colores ha formado parte de la industria de la moda porque estos influyen en los estados emocionales. Entonces, al haber sido el 2020 un año de altibajos, los tonos para vestir en estas festividades ayudarán a una transición hacia el positivismo”, comentó José Hidalgo, asesor de imagen personal.

Los clásicos rojo y verde, por ejemplo, generan una sensación de optimismo y esperanza. Sin embargo, se suman otros tonos, como el azul. “Fue seleccionado por Pantone para que rija este año, pero en esta fecha es cuando más protagonismo cobrará porque psicológicamente aporta equilibrio y balance emocional”, explicó. En cuanto a tendencias, se empiezan a introducir en diciembre las tonalidades que reinarán en 2021. Hidalgo anticipó que se vienen con fuerza el rosa, lila y morado.

El tono que elija puede aumentar el impacto de su look con texturas elegantes. Opte por telas plisadas, lino, flecos, encajes o lentejuelas. No renuncie al color. ¡Llegó el momento de brillar!

El azul y rosado son algunos de los colores más usados esta temporada. JUAN FAUSTOS

Clave al vestir

Para no cometer errores, el experto explica que los colores y las texturas ayudan a disimular o reforzar ciertas zonas del cuerpo. Los que le favorezcan deben ir en prendas cercanas al rostro, como una blusa o chaqueta. Si le gusta mucho un color pero no le aporta luz a sus facciones, úselo en prendas inferiores, como un pantalón. También instó a no descuidar las mascarillas. “Además de dar la correcta protección, deben ir a tono con su outfit. Es decir, es posible combinar, pero no competir con el look, porque creará ruido visual. Por ejemplo, si usa un vestido de lentejuelas, el cubreboca no puede ser estampado, debe ser de un tono llano”.

En tendencia

Estas son las tonalidades que se imponen en estas festividades. ¿Cuál elige?