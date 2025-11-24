El vino tinto que figura entre los dos mejores del mundo y supera a Burdeos y Borgoña

Del viñedo familiar al reconocimiento mundial: Valduero 12 Años entra al “magnífico siete” entre los mejores del mundo

Valduero 12 Años, el vino de producción artesanal que ha conquistado a expertos y coleccionistas en todo el mundo.

Valduero 12 Años no es solo un vino, es la prueba de que la excelencia nace del tiempo, la tierra y la artesanía llevada al extremo. Su elaboración manual, su crianza paciente y su respeto absoluto por el entorno lo han colocado entre los grandes tintos del planeta, una distinción que solo alcanzan aquellos capaces de conmover a expertos, coleccionistas y amantes del vino por igual.

En un mundo acelerado, este Ribera del Duero recuerda que la grandeza se construye sin prisa y con propósito: botella a botella, año tras año.

Desde los viñedos de altura de la Ribera del Duero, en España, este vino granate y de textura aterciopelada se produce íntegramente a mano, sin intervención mecánica. El proceso es fiel a la tradición: sin productos químicos, sin riego y con rendimientos naturales, lo que garantiza una uva de calidad única.

Las uvas se seleccionan y despalillan manualmente, una a una, como parte de un método que prioriza el respeto por la tierra.

“Valduero 12 Años es una historia de excelencia, pero también de respeto por el entorno”, explica Yolanda García Viadero, fundadora de Bodegas Valduero junto a su hermana Carolina y su padre Gregorio.

De la uva a la excelencia mundial



“Somos menos de un segundo en la historia de esta tierra. Nuestro deber es cuidarla y permitirle ofrecer lo mejor de sí. El compromiso ambiental no es una moda para nosotros: es una convicción”.

La variedad utilizada es tinta fina, la expresión más pura del tempranillo, cultivada hasta los 900 metros de altitud. Esa altura favorece una maduración lenta y concentrada que se refleja en notas de mora, cereza negra y compota de frutas.

La crianza aporta el refinamiento final. El vino pasa cuatro años en barricas de maderas internacionales cuidadosamente seleccionadas, cada una elegida por los matices que aporta. Luego, reposa ocho años adicionales en botella dentro de bodegas excavadas en la ladera de una colina, donde envejece en total silencio.

El resultado de esta devoción artesanal ha llevado a Valduero 12 Años a ser incluido entre los “magníficos siete”. En una cata a ciegas organizada en Alemania por la revista Fine en 2022, coleccionistas europeos lo ubicaron en segundo puesto, junto a añadas míticas de Burdeos, Toscana y Borgoña.

Compartir categoría con nombres como Château Haut-Brion, Petrus, Masseto y Romanée-Conti confirma su estatus entre los grandes vinos del mundo.

Su producción es limitada. Cada botella se presenta en una caja de roble elaborada a partir de la propia barrica donde el vino envejeció. Además, posee un potencial de guarda de hasta 15 años más, lo que lo convierte en una adquisición valiosa y una inversión para el futuro.

Entre sus admiradores figuran el cantautor Jorge Drexler, el Nobel Mario Vargas Llosa y el futbolista Cristiano Ronaldo, una muestra de su atractivo en el arte, la literatura y el deporte.

Los “magníficos siete”: la exclusiva selección de vinos donde Valduero 12 Años comparte lugar con referentes de Burdeos, Toscana, Australia y Borgoña. Cortesía

Los “magníficos siete”

Château Haut-Brion – Burdeos, Francia Valduero 12 Años – Ribera del Duero, España Château Petrus – Burdeos, Francia Penfolds Grange – Australia del Sur Masseto – Toscana, Italia Pingus – Ribera del Duero, España Romanée-Conti Échézeaux – Borgoña, Francia

En Ecuador, Valduero 12 Años llega a través de la importadora Arkrem S.A., que maneja estos vinos con especial cuidado. Está disponible en www.terrua.com

