¿Qué es el efecto McGurk y cómo funciona?

¿Alguna vez has escuchado una palabra y visto otra completamente diferente? Si tu respuesta es sí, no te preocupes, no estás alucinando. Lo que experimentaste es conocido como el efecto McGurk, una fascinante ilusión perceptiva que demuestra la estrecha relación entre la visión y la audición en la comprensión del lenguaje.

Este fenómeno se produce cuando observamos a alguien pronunciando una sílaba mientras escuchamos otra diferente. Por ejemplo, si vemos a alguien diciendo "ba" pero escuchamos "da", nuestro cerebro tenderá a percibir la palabra "da", a pesar de que el sonido que se emitió físicamente fue "ba".

¿Cómo funciona? La explicación radica en la forma en que nuestro cerebro integra la información sensorial. Al ver los movimientos articulatorios de la persona que habla, nuestro cerebro crea una expectativa de qué sonido debería escuchar. Si el sonido real no coincide con esta expectativa, el cerebro se ve obligado a "ajustar" la percepción auditiva para que coincida con la información visual.

El efecto McGurk no solo es una curiosidad científica, sino que también tiene importantes implicaciones para la comprensión del lenguaje y el desarrollo del habla. Los estudios han demostrado que este fenómeno está presente en personas de todas las edades y culturas, lo que sugiere que se trata de una capacidad innata del cerebro humano.

Además, el efecto McGurk podría ser útil en el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación y prótesis auditivas. Por ejemplo, podría utilizarse para crear sistemas que traduzcan el lenguaje hablado a lenguaje de señas en tiempo real, o para ayudar a las personas con problemas de audición a entender mejor el habla.

