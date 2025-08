¿Dormir con faja en la cara? El nuevo ritual viral que promete esculpir tu rostro

¿Moda pasajera o revolución del skincare nocturno? Desde celebridades como Kim Kardashian hasta usuarias anónimas en TikTok, cada vez más personas se suman al curioso ritual de dormir con una faja en la cara. Lo que comenzó como un accesorio postoperatorio ha evolucionado en una tendencia estética que promete resultados visibles sin bisturí.

Las redes sociales han convertido estas bandas compresoras en protagonistas de rutinas nocturnas que mezclan belleza, ciencia y espectáculo. ¿Es posible esculpir el rostro mientras se duerme? La pregunta divide opiniones, pero el fenómeno ya está dando forma literalmente a una nueva narrativa del autocuidado.

¿Qué son las fajas faciales y cómo funcionan?

Las fajas faciales son prendas elásticas diseñadas para ejercer presión estratégica sobre el rostro y el cuello. Algunas cubren solo la zona mandibular, otras envuelven toda la cabeza. Se usan principalmente durante la noche y funcionan bajo tres principios:

Compresión localizada: Eleva la piel flácida, redefine el contorno facial y mejora la circulación.

Efecto térmico: Algunos modelos generan calor, estimulando la producción de colágeno.

Infusión de activos: Las versiones más sofisticadas incluyen ingredientes como ácido hialurónico o péptidos.

La idea es que, con el uso constante, los músculos faciales aprendan a mantenerse elevados, como si entrenaras tu cara para no rendirse ante la gravedad.

Skims y el boom del Face Wrap

La marca de Kim Kardashian, Skims, lanzó recientemente su Seamless Sculpt Face Wrap, una faja facial nocturna confeccionada con hilos de colágeno y tejido compresor. El diseño incluye aberturas para las orejas y el cabello, y se ajusta con velcro bajo el cuello y en la coronilla. ¿El objetivo? Sujetar la zona baja del rostro mientras duermes para despertar con una mandíbula más definida.

La pieza se agotó en cuestión de horas y desató un debate en redes: ¿autocuidado o presión estética 2.0? Lo cierto es que la estética funcional donde la belleza también duerme vestida está ganando terreno.

Kim Kardashian se une a la tendencia con SKIMS lanzando su seamless sculpt face wrap. SKIMS WEB

En TikTok, el término morning shed se ha vuelto tendencia: rutinas nocturnas que prometen rostros afinados al amanecer. Las fajas faciales se suman a una lista que incluye parches de silicona, cinta bucal y mascarillas tensoras. Lo que antes era exclusivo del postoperatorio, ahora es parte del ritual de belleza diario.

Pero no todo son likes. Algunos expertos advierten que los efectos son temporales y que no hay evidencia científica sólida que respalde sus beneficios a largo plazo. El cirujano plástico Joel Kopelman declaró a People que estas correas pueden ayudar tras una cirugía, pero no reemplazan tratamientos médicos ni detienen el envejecimiento.

Incluso algunos famosos se han reído de la idea como el mismo Anthony Hopkins, quien se unió a la conversación después de que el nuevo face wrap de Skims de Kim generara comparaciones con su personaje de 'El silencio de los inocentes', Hannibal Lecter. “

Hola, Kim, ya me siento 10 años más joven”, dijo el actor, de 87 años, mientras encarnaba a Hannibal en un Reel de Instagram publicado el jueves 31 de julio.

Las fajas moldeadoras para la cara son, sin duda, parte de una nueva era del skincare: más visual, más performativa y más viral. Para algunas, son una herramienta útil; para otras, una presión estética disfrazada de rutina. Lo cierto es que, como todo en belleza, el poder está en cómo lo usas y en cómo te hace sentir.

Dormir moldeada puede ser una forma de autocuidado, siempre que no se convierta en una exigencia. Porque al final del día o de la noche lo más importante es despertar sintiéndote bien contigo misma, con o sin faja.

