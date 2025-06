Kris Jenner convierte su lifting facial en negocio y lanza camiseta viral

Para Kris Jenner, absolutamente todo puede transformarse en una oportunidad de negocio, incluso su propio lifting facial. A sus 69 años, la empresaria nacida en San Diego y matriarca del clan Kardashian demuestra que sigue marcando tendencia.

Esta vez lo ha hecho no solo con su renovado rostro, sino también con una prenda que ya está causando sensación en redes sociales: una camiseta blanca con la frase “I’ll have what Kris Jenner is having” (“Tomaré lo que Kris Jenner está tomando”, en español), lanzada a través de la marca de su hijo Rob Kardashian, Arthur George.

La pieza, que cuesta 40 dólares, se vende en la web de la firma junto con una gorra blanca de béisbol con la misma frase, por 35 dólares. Esta curiosa movida comercial no fue idea de un equipo de marketing, sino de una reacción espontánea a la avalancha de comentarios sobre el nuevo look de Jenner. En lugar de ocultar el cambio, Kris ha decidido monetizarlo con ingenio y humor.

Kris Jenner: nuevo rostro, nueva estrategia de marketing

La chispa que encendió esta campaña fue un post en Instagram del estilista Chris Appleton -conocido por ser el peluquero de Kim Kardashian-, quien asistió a un evento de Netflix luciendo una camiseta con esa ya icónica frase. La imagen, que Appleton compartió con sus más de cuatro millones de seguidores, desató un aluvión de reacciones. Kim Kardashian no tardó en publicar la foto en sus historias, exclamando: “¡Yo también, nena!”, mientras que su hermana Khloé agregó: “Lo mismo digo”.

Este fenómeno viral coincidió con la reaparición pública de Kris Jenner tras asistir a la despedida de soltera de Lauren Sánchez en París, el pasado 15 de mayo. Fue entonces cuando su transformación física empezó a llamar la atención, avivando especulaciones sobre posibles retoques estéticos. Medios como People y Page Six confirmaron que la manager de las Kardashian había pasado por las manos del reputado cirujano Steven Levine, en Nueva York.

Levine es especialista en cirugía estética y reconstructiva, con una cartera de clientes que incluye celebridades, modelos e influencers. Según su biografía profesional, fundó su propia clínica en 2019, después de formarse junto al reconocido cirujano Daniel C. Baker. En esta ocasión, Jenner recurrió a él para realizarse un lifting facial que, lejos de intentar ocultar, ha convertido en parte de su imagen pública y ahora también en mercancía.

Kris, Kylie y los cirujanos estrella de las Kardashian

Este no ha sido el primer paso de Kris por el quirófano. En 2011, antes de la boda de Kim Kardashian con Kanye West, la matriarca del clan documentó su primer lifting facial en un episodio de Keeping up with the Kardashians. Aquella intervención fue realizada por el doctor Garth Fisher, quien también fue el encargado del aumento de pecho de Kylie Jenner, la hija menor de Kris.

Recientemente, Kylie mencionó a Fisher en un comentario en TikTok cuando una seguidora le pidió detalles sobre su operación. “445 cc, perfil moderado, la mitad debajo del músculo. ¡¡¡Silicona!!! ¡¡¡Garth Fisher!!!”, escribió sin tapujos.

El cirujano respondió en su Instagram agradeciendo el reconocimiento y enfatizando la importancia de la confidencialidad médica. Aunque Kylie no comentó la publicación, su madre sí lo hizo, calificando a Fisher como una “superestrella” y agradeciendo públicamente la experiencia: “Fue la más increíble de mi vida”.

A través de los años, Kris Jenner ha aprendido a capitalizar todo: desde sus dramas familiares hasta sus transformaciones estéticas. Esta vez, no solo ha sido protagonista del cambio, sino también su promotora. Y es que si algo ha dejado claro Kris Jenner es que, en su mundo, incluso un lifting puede convertirse en la camiseta del momento.

