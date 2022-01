Las tendencias en la industria de la moda no están solo presentes en la ropa. Los looks street style de las celebridades y los outfits que son parte de las películas o series más famosas del momento, también son un abreboca para descubrir qué es lo más ‘in’ en el mundo de los accesorios. Si es amante de los accesorios que van sobre la cabeza, pero no sabe cómo utilizarlos, la asesora de imagen Gabriela Tomalá da algunos tips.

Bandana

Es la opción ideal para climas calurosos. En la década de los 70 se utilizó mucho este complemento. Puede ir anudado en la parte superior de la cabeza o al estilo pirata (cubriendo el cabello y el nudo en la parte posterior). Los hay de diversos colores, tejidos y estampados.

Gorra deportiva

Varias celebridades (como Kendall Jenner, y Gigi Hadid) la aman. Se puede utilizar con looks deportivos y casuales. Maxiblazers, camisas mangas largas y pantalones rectos de lino son algunas de las prendas con las que se puede combinar.

Diadema

Fue tendencia a finales de los 90 y esta temporada regresa con un sinnúmero de opciones: con piedras decorativas, perlas y flores. “Son muy versátiles porque las hay finas y anchas. Lo importante es probarlas y ver cuál de ellas va mejor con su estilo personal”, dice Tomalá.

Moño scrunchie

Es suave y resistente. El moño de tela scrunchie (elástico) está en tendencia por su practicidad y facilidad de usarlo. “Para estar a la moda solo necesita hacer una cola de caballo con su moño scrunchie, usar unos aretes grandes, aplicar un labial rojo, tener unas gafas y ¡listo! Recuerde que los accesorios son complementos para embellecer su outfit”, dice la experta.

Sombrero de ala larga

La segunda temporada de la serie ‘Emily in Paris’, estrenada a finales de diciembre, trajo consigo una variedad de elementos que causarán furor este año, entre ellos el sombrero de ala larga. Esta opción es perfecta para looks playeros porque su tamaño ayuda a cubrir el rostro del sol. La paja toquilla es uno de los materiales más tradicionales para su elaboración.