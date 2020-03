Distanciamiento social "extremo": Reportero deja todo ante una manada de bisontes

Una situación peligrosa quedó grabada en un video --ahora-- hilarante que se volvió viral y que ha recordado que el distanciamiento social debe ser total en tiempos de coronavirus. El autor: el reportero Deion Broxton.

El periodista se encontraba en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, grabando un reporte para la cadena NBC, cuando una manada de inmensos bisontes se le comienza a acercar. Es ahí cuando Broxton comienza a poner nervioso.

"Oh, Dios mío, oh Dios mío", se le ve decir al reportero. "Oh, no. No me estoy metiendo con ustedes. Oh no ... no me estoy metiendo con ustedes", continúa mientras se acerca a la cámara para desarmarla y meterla a su auto.

Broxton subió su video a redes sociales y comenzó a acumular miles de "Me Gusta" rápidamente. Incluso, la cuenta del Parque Nacional de Yellowstone lo compartió, indicando que es "un perfecto ejemplo de lo que hay que hacer cuando la fauna salvaje se aproxima".

There was a herd of bison walking right toward me at @YellowstoneNPS today! pic.twitter.com/sdrBvojpwF — Deion Broxton KTVM (@DeionNBCMT) March 25, 2020

Varios usuarios indicaron que es un ejemplo perfecto de lo que debe ser el distanciamiento social, no importa el ser vivo de que se trate.

Luego, el propio periodista, cuando ya se encontraba a buen recaudo, subió un video de los bisontes que se le acercaron.