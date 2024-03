Estos son los diseños de Tyler, The Creator para Louis Vuitton y más

Un claro ejemplo de cómo se puede fusionar la moda con la música es la colaboración entre dos grandes exponentes de estas industrias. Dos artistas crearon una colección de ropa, calzado y accesorios -que visten todos los modelos de la foto- al estilo ‘Dandy’ de Tyler, The Creator (rapero estadounidense), y con la estética ‘Preppy’ que maneja Pharell Williams, el actual director creativo de la línea para hombres. “Mi principal objetivo era hacer prendas que usaría todo el tiempo. Me visto igual en una presentación o en una visita al supermercado”, expresó Tyler, The Creator acerca de su colaboración.

También compartió que su pieza favorita de la colección es la tabla de ajedrez. “Fue fantástico trabajar con el equipo, (Pharrell) siempre ha dejado una puerta abierta para mí, pero todavía no puedo creer esta”.

Bella Hadid en su nueva faceta

Es de esperarse que la supermodelo Bella Hadid no se quede quieta en su reposo de las pasarelas. No solo se la ha visto apegándose más a su pasión con los caballos o estrenando un novio nuevo. Ahora en su cuenta de Instagram ha compartido un teaser (corto videográfico) de su nueva marca Orebella. Por lo que se sabe está enfocada en el bienestar y vinculada con la firma de venta de cosméticos Ulta Beauty.

La fecha de estreno será el 2 de mayo

Guess es una de las marcas que ha traído de vuelta este maravilloso acccesorio guess

Regresaron LOS CHOKERS

Su retorno comenzó con gargantillas de tiras finas adornadas con flores como las que presentaron Christian Cowan, Ulla Johnson en las colecciones de primavera y verano 2024 (SS24). Ahora otras marcas se han sumado elaborando chokers de cuero, pedazos de metal grueso, collares finos y bisutería. Es así como la marca Guess ha combinado algunos de estos materiales y ha sacado su propia versión de cuero verde con el logo hecho de metal y decorado con cristales

