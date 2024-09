¿Cómo diferenciar el Alzheimer de un simple olvido?

Todos, alguna vez, hemos olvidado algo. No recordar el nombre del restaurante, en donde almorzamos el sábado, es un olvido normal. Pero hay que poner atención si olvidamos que ese día salimos de casa; podría ser una señal de Alzheimer.

21 de septiembre: ¿Por qué se regalan flores amarillas? Leer más

La precisión es de Paloma Sotomayor, neuropsicólogaque atiende en Quito. Al pedirle más ejemplos enumera: olvidar esporádicamente pagar cuentas le pasa a cualquiera; pero pagar dos o tres veces la tarjeta de crédito o no recordar que saqué cien dólares y menos que fui al banco y no tener idea dónde está el dinero debe preocupar.

También tener dificultades para seguir una conversación completa, distraerse mucho y aislarse.

¿Qué otro tipo de olvidos deberían llevar a buscar un diagnóstico de Alzheimer?

Perder las llaves del departamento es normal, pero esconderlas en el congelador porque temo que alguien me las robe. O quizá olvidar tomar la caja completa de medicina. Un familiar debe estar atento a esas situaciones.

"La persona olvida que se olvida, no tiene noción de lo que ocurrió. Y cuando la familia le recalca: 'pero te dije, te olvidaste', no sirve porque es involuntario", comenta Paloma Sotomayor.

Entre las personas de 65 años en adelante hay temor frente a los olvidos. "Cuando no recuerdo algo le digo a Dios: 'por favor, qué te cuesta, que no sea Alzheimer', relata Dora, de 77 años, quien asiste a clases de baile, en un espacio del Municipio de Quito, en el norte.

Para combatir el Alzheimer, ella suele llenar sopas de letras. Pero casi ya no lee, se siente rendida por las actividades físicas que hace, entre otras yoga. Es una gran conversadora, tiene amigas. Cuando se olvida de algo se preocupa mucho. "Mi hija me dice que me quede tranquila, que a todo el mundo le pasa, que no es grave".

Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. En el planeta, más de 55 millones de personas tienen demencia; 60% en países de ingreso bajo como Ecuador.

El Alzheimer, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es la forma más común de demencia y representa el 60 a 70% de los casos.

La neuropsicóloga Paloma Sotomayor explica que las fases de esta enfermedad van de inicial, moderado y grave y duran años. La médica admite que cuando se diagnostica a un paciente, lo más común es que los primeros síntomas se hayan presentado unos tres a cinco años antes. "La ciencia dice que ese cerebro cambió 30 años antes de la enfermedad".

'Un Triángulo perfecto', un cuento que desbarata las ideas sobre inclusión Leer más

El diagnóstico

Para confirmar o descartar un diagnóstico de Alzheimer hay que acudir al neurólogo o geriatra, se requieren exámenes de sangre, a través de los cuales se descarta otras razones de olvidos, como por ejemplo, hipotiroidismo, déficit de vitamina B12. También hace falta una resonancia magnética, para observar cómo está el envejecimiento físico de ese cerebro, revisar cambios típicos en ciertas zonas o atrofias; analizar cómo se encuentran los centros de memoria del cerebro. En otros países se hacen estudios con biomarcadores que se pueden ver en líquido cefalorraquídeo.

Quienes tienen mayor tendencia a desarrollar Alzheimer son pacientes con diabetes, hipertensión, obesidad y fumadores. Esos, según la neuróloga Paloma Sotomayor. Otro factor de riesgo es la depresión, por lo que debe ser tratada, en especial las de mediana edad, entre los 40 y 50 años.

Sotomayor recomienda la actividad física, ser parte de los clubes de 60 y Piquito, del Municipio. Pero escoger más actividades de desarrollo mental, tareas de memoria, más allá de crucigramas y sopas de letras, evitar permanecer solo frente a la televisión, luego de jubilarse.

Tratamiento



Kisunla tiene la luz verde de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Se trata de un tratamiento, que retrasa levemente el ritmo del deterioro cognitivo en etapas tempranas de la enfermedad.

La doctora Paloma Sotomayor señala que hay familiares de pacientes que le preguntan por los costos de este tratamiento. La CNN ha señalado, por ejemplo, que costaría unos 32.000 dólares al año.

El fármaco donanemab, que se comercializa bajo la marca Kisunla, es una infusión de anticuerpos monoclonales, que se administra cada cuatro semanas, según Telemundo.

La FDA aprobó el fármaco, que se probó en su última fase con 1.700 personas. "Ralentizó la progresión del Alzheimer en un 35%, después de 18 meses", señalan, pero administrado en una fase temprana de la enfermedad.

Latido, apoyo a los cuidadores

Ximena Cevallos, de 63 años, cuenta que su madre fue diagnosticada con Alzheimer, a los 80 y vivió hasta los 88 años. Ximena era su cuidadora principal. Al principio sintió que podía llevar esa responsabilidad, se encargaba de las compras, de trasladarla a las citas médicas, pero empezó a sentirse agobiada cuando su madre empezaba a decir que no aparece su billetera.

El cigarrillo electrónico: ¿bueno o malo? Leer más

"Sentía que me culpaba a mí o a la empleada. Me enojaba. Un cuidador también puede quemarse. Es evidente si empieza a reaccionar mal, se pone llorona o agresiva, son varios comportamientos que salen a flote, al estar al límite de las capacidades", dice.

Ximena, Cecilia Ordóñez y María Piedad Cevallos son parte de Latido, apoyo al cuidador. Luego de haber realizado voluntariado en la Fundación Tase, para personas con Alzheimer, en el 2020 se dieron cuenta de que la familia asume el cuidado de estos pacientes con algún tipo de demencia. Y eso significa dedicarse 24 horas, siete días a la semana, sin reconocimiento de ningún tipo.

"Se trata de un grupo silenciado, que tiene una carga económica, física, psicológica, multidimensional", dice Mapi Cevallos, quien comenta que fundaron el movimiento Latido, de apoyo a los cuidadores, para darles soporte.

Ellas les brindan escucha activa y comprensiva, comenta Cevallos. "El día a día es una especie de montaña rusa, con mesetas y picos, días buenos y malos. Poder responder con la conciencia de que no es la persona la que intencionalmente te dice o hace algo sino esa condición de la enfermedad, que desarrolla comportamientos que desafían a los cuidadores; acusan de robo, de infidelidad, de que quieren hacer daño".

Para eso, a Mapi y a Ximena les parece básico conocer sobre la enfermedad del Alzheimer, pero además aprender a conocer los límites del cuidador. "Ellos se olvidan de sí mismos, su prioridad es el familiar con la enfermedad".

Para Ximena es necesario aceptar la enfermedad, no esconderla. "No es contagiosa. Hay que respetar a estas personas. Mapi dice que los cuidadores nos creemos superhéroes, pero nos vamos quemando".

"Es un proceso aceptar la enfermedad. Es paso a paso, porque es una enfermedad larga. Pero conocemos a personas que han cuidado 15 años a personas con Alzheimer. Es mejor compartir el cuidado, buscar ayuda. Hemos constatado que estas personas pese a la enfermedad expresan sus gustos y preferencias. Mi profesor en logoterapia me decía que se quemó el foco, pero la luz y la corriente está ahí, solo que no se prende. El ser humano está ahí. Por eso hay que respetar la dignidad".

Latido invita a visitar su página web (https://www.latidocuidadores.com/) y a contactarlos. Ellas atienden las 24 horas; hacen talleres y acompañamientos grupales, individuales; consejería. Organizan charlas con neurólogos, psiquiatras, terapistas ocupacionales, que brindan visiones más amplias de lo que se puede hacer en casa.

Sus talleres son para aprender de la enfermedad y en qué momento del cuidado se encuentran y cómo cuidarse.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO