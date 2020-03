¿Cómo vive la cuarentena por la pandemia del coronavirus una mamá de dos niños pequeños? Conócelo en Diario de una madre en cuarentena. Lee aquí todas las entregas. Esta es la más reciente:

Técnicamente hoy es el día 12 de cuarentena debido a la pandemia del coronavirus, pero para nosotros es el 13 porque la comenzamos un día antes de lo que indicó el anuncio oficial.

Mañana es uno de mis días favoritos, es el cumpleaños de mi esposo. No lo celebraremos como habíamos pensado, eso está más que claro, sino que hemos programado una celebración por Zoom en la que le cantaremos y comeremos la torta 1,2,3,4. La receta me la pasó mi tía Mabel, que ama cocinar y que siempre me salva, desde siempre, cuando necesito resolver una situación culinaria.

La cantidad de grupos de WhatsApp que se abrieron en esta contingencia me tiene asombrada, uno para comprar guantes de látex, otro para ver quién consigue mascarillas, el de las mamás del colegio tiene su versión coronavirus, hasta los grupos del trabajo se han diversificado de formas antes impensables.

Encerrados sí, divertidos también Leer más

Hoy es el cumpleaños de mi amiga Claudia y hoy, también, mi hermano debía estar montado en el avión que lo llevaría a Argentina para celebrar el cumpleaños de mi mamá en una semana. Así que, seguramente, programaremos otra celebración virtual para el sábado, ya les contaré qué tal nos sale.

Cuando nos enteramos que estaba embarazada de mi hijo mayor, con mi marido, que en ese entonces era mi novio, decidimos que sería mamá a tiempo completo, que eso es lo que queríamos para nuestro hijo. Hoy estamos casados, nuestros hijos son dos y sigo siendo mamá a tiempo completo, con algunos proyectos independientes que van saliendo y que me obligan a quedarme hasta tarde trabajando. Quizás por eso esta cuarentena no me ha dado tan duro en cuanto a ellos.

Escucho a mi vecina gritarle a su hijo preadolescente y me dan ganas de llorar. Imagino que debe haber muchas madres desbordadas y muchos hijos cada día más enloquecidos con el encierro. A mi vecina la entiendo, no es fácil lidiar de pronto con un niño de 11 años las 24 horas cuando su esposo, además, tiene un trabajo que lo obliga a salir de su casa todos los días.

Hay muchos profesionales que están trabajando sin descanso y no sé si lograremos ser socialmente justos con ellos. Ayer les dejamos a los recolectores de la basura una funda llena de panes de yuca recién horneados y me sentí demasiado hija de mi madre. Hay muchos médicos, enfermeros y demás personal de salud arriesgando su vida, pero hay otros que también lo hacen y considero necesario visibilizarlos y agradecerles.

Diario de una madre en cuarentena: Día 12: Corona-caos Leer más

Somos muchos los que tenemos la sensación de que el mundo que se viene será bien distinto a ese que dejamos atrás hace dos semanas. Apuesto a que seamos una sociedad más considerada con los demás, que hayamos entendido que somos todos o no es ninguno. Que mis hijos crezcan sabiendo que ese señor que se lleva nuestra basura es tan valioso como su papá o su profesora.

Y, sobre todo, que aprendan que la solidaridad es un rasgo humano demasiado importante. Que no duden. Somos todo o ninguno.

No me quiero ir sin dejarles esta canción que suena mucho en mi cabeza en estos días de coronavirus, cuando a veces necesito recordar grandes momentos y sentir que en el futuro habrá otros mucho mejores que esos.