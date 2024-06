Día del Padre: Memorias inolvidables con papás famosos

En el día a día es normal pasar por alto situaciones o experiencias sencillas. Pero son esos mismos momentos los que al recordarlos nos hacen caer en cuenta lo importantes que son para el corazón.

Henry Cavill se suma a nueva súper liga: Será padre por primera vez Leer más

En este Día del Padre, SEMANA ha juntado a ciertas personas especiales que no le tienen miedo a compartir esos recuerdos atesorados que guardan la esencia del vínculo paternal.

¡Que tire la primera piedra quien no tiene un recuerdo imborrable con sus seres queridos! Una hazaña casi imposible, más para Luciana Guschmer, Lucas Napolitano, Natalia Aráuz y Alejandra Torres, quienes nos contaron sus memorias más tiernas, jocosas y bellas.

La experiencia caóticamente maravillosa de Luciana y Andrés Guschmer



La vida no siempre es del todo dulce, pero tampoco tan amarga. Y es de esos momentos agridulces que se sacan las mejores experiencias. Así lo cree Luciana Guschmer.

Día del Padre: historias de convicción, más allá de la sangre Leer más

“Una vez con mi papá (Andrés Guschmer, comunicador y actual ministro del Deporte) nos fuimos los dos solos a la playa. Cuando llegamos a la casa, la cocina estaba infestada de grillos y nosotros habíamos comprado los ingredientes para hacer hotdogs ese día.

Metimos los panes en el horno, pero algo pasó con el gas y explotó un poco la cocina. Entonces todo nos empezó a salir mal. Hubo un momento en el que yo pegué un grito por un grillo y se me metió a la boca. Además, en la noche me dio un ataque de asma y estuvimos buscando por horas una farmacia abierta...

Fue como la noche del terror, pero para mí ese fin de semana fue súper chévere. La pasé increíble con mi papi, y aparte estábamos solos los dos y bueno, creo que se va a sorprender cuando lea esto. Fue como un fin de semana terrorífico, igual perfecto para mí. Así es con él. Los momentos más cotidianos son los más bonitos y los que más disfruto”.

El héroe de Alejandra



Los padres tienen ese instinto de darlo todo por sus hijos. Ya sea para protegerlos de lugares inseguros, alimentarlos bien, abrigarlos cuando hace frío, hasta montar un show con tal de pintar una sonrisa en la cara de sus pequeños. Alejandra nos contó el recuerdo más lindo con su papá, Ronny Torres, actor conocido como La Palominha.

“Hoy les voy a hablar sobre mi papá. Mi papá, para mí, es el mejor del mundo porque él me enseñó a trabajar. Incluso un día participó en mi escuela cantando como Juan Gabriel y yo fui su bailarina. Ese día ganamos el primer lugar, fue un concurso del Día del Padre en mi escuela (se ríe con timidez). Para mí es el mejor papá del mundo y el mejor héroe, porque me ha enseñado a actuar y gracias a él yo sé que en un futuro voy a salir adelante”.

El día bacansísimo de Nati

Conoce la historia divertida de Nati y Víctor Arauz Cortesía

Los viajes son experiencias que crean maravillosas remembranzas. A veces, las expectativas de cómo van a ser los escenarios son tan grandes que cuando llega el día esperado, la realidad es diferente a la planificada, pero al final de cuentas son inolvidables y se las recuerda con jocosidad. Así fue la aventura de Nati con su papá Víctor Aráuz, actor reconocido por su personaje La Michi.

“Yo tenía aproximadamente doce años. Era la primera vez que viajaba a Orlando (Estados Unidos) con mi papá, porque ya había ido con mi mamá. El día que fuimos a un parque, me acuerdo de que estaba emocionadísima. Miraba alrededor y decía que me quería a subir a todos los juegos, y mi papá me decía con emoción que sí nos íbamos a subir a todo, todito.

Haciendo fila en una atracción, mi papá comentaba que la íbamos a pasar chévere. Cuando nos subimos me sentía nerviosa pero feliz. Era una montaña rusa. Yo estaba muy emocionada, pero mi papá se puso mal, parecía que se estaba muriendo. ‘Paren esto’, empezó a gritar, ‘¡A qué hora me bajan!’. La gente se reía, pero yo me decía: ‘Dios mío, esto es horrible, ¿por qué me hace esto?’.

Ya cuando nos bajamos de la atracción le pregunté: ‘Oye, papi, ¿no se supone que tú estabas feliz por el juego?’. Y me respondió: ‘Sí estuvo chévere’. Y así se repetía la misma historia en algunos parques.

Esa es una experiencia que nunca me voy a poder olvidar, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Toca quererlo así”.

Lucas en días de playa y bollos de pescado



el recuerdo más bonito que tiene Lucas de su papá Héctor Napolitano Cortesía

Los recuerdos son parte importante del diario vivir y son los que forman el carácter y la personalidad. En ocasiones estos se conectan con aromas, formas de vestir, una canción, algún chiste, un sitio específico o incluso el sabor de un platillo. Este es el caso de Lucas con su papá Héctor Napolitano, músico de rock, blues, jazz, son, entre otros estilos.

“Yo soy de Galápagos, de Santa Cruz. Mi papá vivió cerca de 12 años ahí y yo me quedé hasta los ocho años en las islas. Entonces, tengo muchos recuerdos con él yendo a la playa, pero hay un recuerdo que siempre me viene a la mente. Una vez fuimos a la playa de los Alemanes, frente a Puerto Ayora, el pueblo, y me llevó a probar bollo de pescado.

Yo nunca lo había comido. Me pareció que lo había comprado antes de llegar allá, porque estaba todo envuelto y nos sentamos en un muellecito en la playa. Este es uno de los recuerdos más significativos con él, porque cada vez que como bollo me acuerdo que mi primera vez fue con mi papá en la playa.

Quiero decirle a mi papá que lo quiero mucho porque ha sido una figura muy importante para mí. Ha influenciado en mi vida y en mi música, porque desde pequeño lo he visto tocar y eso se volvió parte de mi crianza”.

Si te gusta este contenido y quieres leer más SUSCRIBIRTE AQUÍ