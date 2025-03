Día de la Mujer: los avances y retrocesos en la equidad de género en Ecuador

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la reflexión sobre los avances y retrocesos en la equidad de género en el país forman parte del debate público. Para analizar este panorama, Diario EXPRESO conversó con Silvia Buendía, abogada y activista por los derechos de las mujeres y personas LGBTI, y Thalíe Ponce, periodista y directora editorial de Indómita Media.

Día de la Mujer en Ecuador: Conoce dónde y a qué hora serán las marchas el 8 de marzo Leer más

Ambas destacan que a lo largo de la última década, Ecuador ha logrado importantes conquistas en materia de derechos para las mujeres, pero también advierten sobre los desafíos estructurales que limitan el ejercicio pleno de la igualdad

Visibilización y conciencia: ¿una batalla ganada?

Silvia Buendía, quien comenzó su trabajo en la promoción de derechos de las mujeres en los años 90, considera que Ecuador ha avanzado en torno a los derechos de las mujeres debido a la tipificación del femicidio como delito en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en vigencia desde 2014.

"No es que cuando tú tipificas como delito una conducta esta desaparece; no desaparece, pero se crean políticas públicas y, sobre todo, se le da visibilidad a la conducta y a través de la educación y la concientización de la sociedad comienzas a poner 'el dedo en esa llaga' para que deje de producirse la normalización", explica la abogada Buendía.

Por su parte, Thalíe Ponce, quien se considera feminista, subraya que este reconocimiento jurídico "valida una lucha y le pone nombre y pena a algo que sigue ocurriendo como máxima expresión de la violencia machista en el país".

Violencia sexual: el caso Paola Guzmán

La educación sexual integral es un pilar fundamental en la agenda feminista, ya que no solo empodera a niñas y jóvenes con conocimientos sobre su propio cuerpo, sino que también les permite reconocer signos de abuso, comprender el significado del consentimiento y saber cómo y cuándo denunciar.

(Tipificar el femicidio) valida una lucha y le pone nombre y pena a algo que sigue ocurriendo como máxima expresión de la violencia machista en el país". Thalíe Ponce Periodista y feminista

A criterio de Thalíe Ponce, un avance significativo en este ámbito se dio el 24 de junio de 2020, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo histórico en el caso Paola Guzmán Albarracín, una adolescente ecuatoriana que fue víctima de violencia sexual en 2001 por parte del vicerrector de su colegio público. Como resultado de estos abusos, quedó embarazada y fue obligada a abortar. Tras ello, tomó la trágica decisión de quitarse la vida.

Ponce resalta que este fallo no solo visibilizó un caso de abuso impune por años, sino que también consolidó la educación sexual integral como un derecho fundamental de las niñas, niños y adolescentes. Este tipo de educación es esencial para prevenir la violencia sexual —asegura—, que sigue siendo una de las principales amenazas para las mujeres, afectando su bienestar y sus oportunidades educativas y laborales. "Muchas niñas abandonan sus estudios tras ser víctimas de abuso, y muchas mujeres ven truncadas sus carreras debido a las secuelas de estos hechos", ejemplifica Ponce.

Los derechos de las mujeres retroceden en 1 de cada 4 países, alerta la ONU Leer más

Ponce destaca que hay fallas en el sistema judicial, que a su criterio somete a las mujeres a una revictimización cuando han sido víctimas de violencia de género. Además, cristaliza que no hay celeridad en la atención de los casos para dar una respuesta efectiva y así las víctimas se incentiven a denunciar a tiempo.

Violencia de género: de la invisibilidad a la concientización

En términos de violencia de género, Buendía observa que, aunque persisten formas de violencia estructural, ha habido un cambio importante en la percepción social. En 2011, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) llevó a cabo la primera investigación sobre violencia contra las mujeres en Ecuador, revelando que muchas víctimas ni siquiera identificaban ciertas agresiones como violencia.

"Había mujeres que decían 'mi marido me pega lo normal', 'casi no me pega', 'me pega poco', 'me pega cuando debe pegarme'; esas eran las respuestas en el año 2011 (…) creo que eso ha cambiado", señala la activista. Además, resalta que la prohibición del matrimonio infantil es un logro fundamental, ya que antes era común que familias justificaran uniones tempranas.

Este 8 de marzo, Guayaquil será escenario de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, para visibilizar las luchas por la igualdad de género. ¿Dónde y a qué hora es la marcha en la urbe?



Revísalo aquí: https://t.co/9xmPyrpJoe pic.twitter.com/apuvPpDkJw — Diario Expreso (@Expresoec) March 6, 2025

Con respecto al acoso callejero y el sexismo en los espacios educativos y laborales, Buendía resalta que ha existido un progreso de esta conducta en el país. "En los años 90, los profesores en la universidad se permitían decirnos, a nosotras las estudiantes, que estábamos en clases solamente buscando ocupar puestos que no eran legítimos nuestros porque lo que queríamos era buscar marido", recuerda.

La participación política de la mujer: avances con desafíos

El mismo hecho que la vicepresidenta no pueda estar en el cargo ejerciendo como presidenta, es un retroceso que nos llevo a la época de Rosalía Arteaga". Silvia Buendía Abogada y activista

En el ámbito político, las mujeres han conseguido avances como la paridad de género, pero aún queda mucho por hacer. Ponce alerta que debe garantizarse su aplicación real: "No debe ser un simple lavado de imagen de partidos políticos, sino un acceso genuino a la participación política de las mujeres", aclara.

Por su parte, Buendía reflexiona que aunque han sido más los avances, hay un retroceso importante: "El mismo hecho que la vicepresidenta (Verónica Abad) no pueda estar en el cargo ejerciendo como presidenta, que le toca mientras el presidente (Daniel Noboa) está en campaña por su reelección, es un retroceso que nos llevo a la época de Rosalía Arteaga".

Retos que persisten

La abogada Silvia Buendía sostiene que aún existen sectores que minimizan la brecha salarial y desestiman las luchas feministas. La activista lamenta la creciente ola de pensamiento ultra machista que trivializa estas demandas y sugiere que las mujeres ya han alcanzado todo lo que necesitan.

Jane Fonda: Una vida de activismo y protestas Leer más

No obstante, asegura que, con el tiempo, se han ganado batallas cruciales en la conciencia social: "No es tan fácil que hoy día un profesor en plena clase diga 'las mujeres son animales de pelos largos e ideas cortas', como en mi época, y me parece que eso es una ganancia y estoy bastante satisfecha de haber sido parte de ese cambio", sentencia.

Por otra parte, Ponce destaca que ha habido un avance en la opinión pública, hay reconocimiento de derechos sexuales y derechos reproductivos como el acceso al aborto. "Que esos temas sean hablados con tanta apertura finalmente en el Ecuador me parece que sí es una conquista definitivamente en temas de género".

Sin embargo, advierte, "hay que ver si finalmente esto tiene efecto no solo en leyes sino también en la práctica. Por barreras de prejuicios, creencias machistas, lo que está en la ley no se termina cumpliendo a veces", lamenta Ponce, quien cuestiona la actitud misógina del presidente Daniel Noboa y poco presupuesto que se destina a la ejecución de la Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer.

A pesar de los logros alcanzados, la lucha por la equidad de género en Ecuador está lejos de concluir. La sensibilización social, la plena implementación de leyes y la erradicación de prejuicios y machismos siguen siendo desafíos fundamentales para lograr un país verdaderamente justo para todas las mujeres.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.