Detención ilegal por WhatsApp: la policía paga 20.000 libras tras reconocer el error

Dos padres que fueron arrestados después de quejarse de la escuela de su hija a través de WhatsApp se han sentido reivindicados tras la admisión de la policía de que su detención fue ilegal.

Rosalind Levine y su pareja, Maxie Allen, estuvieron detenidos durante 11 horas después de expresar sus quejas sobre la escuela, una situación que califican como "una experiencia horrible".

La pareja fue arrestada en enero por seis agentes uniformados bajo sospecha de acoso, comunicaciones maliciosas y causar molestias dentro de las instalaciones de la escuela.

Aunque la policía de Hertfordshire inicialmente defendió la detención, ahora ha admitido que fue ilegal y acordó el pago por compensación de 20.000 libras esterlinas ($25.000).

Crece la disputa mundial por fijar una edad mínima para que niños usen redes sociales Leer más

Allen, productor de Times Radio, expresó: "Nos sentimos reivindicados. Nos complace que finalmente reconozcan que fue un error bastante grave". Añadió que el incidente tuvo un impacto significativo en su familia, especialmente en su hija pequeña, que presenció la detención de su madre. "Nuestra hija de tres años vio cómo agentes de policía uniformados se llevaban a su madre", comentó.

¿Qué sucedió?

Según los informes, Allen y Levine expresaron su molestia en un grupo privado de WhatsApp tras las advertencias de la escuela, lo que llevó a la prohibición de su acceso. Después de este incidente, la pareja continuó enviando correos electrónicos a la escuela para expresar las necesidades de su hija, que tiene una discapacidad.

El caso se cerró con a admisión de que no hubo bases legales suficientes para el arresto. Un portavoz de la policía de Hertfordshire declaró: "La policía de Hertfordshire acepta la responsabilidad de que no se cumplió la prueba legal en cuanto a la necesidad del arresto en este caso". Sin embargo, el portavoz aclaró que no se han registrado problemas de mala conducta por parte de los agentes involucrados.

Levine se siente satisfecha con el reconocimiento de la ilegalidad de la detención, pero expresó su preocupación por las posibles consecuencias para otras personas que pudieran estar viviendo situaciones.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO