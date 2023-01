No tenga miedo de darle ubicar muebles que tengan colores vivos.

Este vibrante color no es solo para lucirlo en la moda sino que también puede integrarlo en la decoración de su hogar, ya sea en las paredes, en un mueble o sutilmente en piezas decorativas.

Adaptar esta tendencia en las distintas zonas de su residencia, según el Instituto Pantone no es complicado, solo requiere que dé rienda sueltas a su imaginación para lograr resultados que a sí mismo lo sorprenderán.

Un sofá que da vida

La sala de su casa cobrará vida con solo adicionar este mueble de color potente, especialmente si en el salón predominan los tonos neutros como el arena y negro. Si desea suavizar su presencia utilice cojines en tonos claros y llanos, o con estampados suaves.

Los colores fuertes también son para el dormitorio

Paredes chic

Esta es una de las recomendaciones deco del Instituto Pantone: “Los diseñadores más atrevidos pueden aprovechar todo el poder del color del año en un sofá de terciopelo o en una pared lacada”, recomienda el Instituto Pantone. Una propuesta que aviva la estancia, más aún si lo combina con maderas claras para suavizarlo y asegurar toda la viveza y calidez de este color.

Dormitorio con detalles en magenta

En ese espacio donde descansa también lleve la alegría y vitalidad de este color, especialmente en esos ambientes en los que predominan los tonos fríos, como el verde o el azul. Aplíquelo en sutiles pinceladas, como en los cojines, una manta o butaca.

En arreglos florales o plantas

Si no quiere cambiar la decoración de su casa, pero quiere llevar la fuerza y audacia de este color a su hogar, hágalo mediante arreglos florales. Unas flores frescas, secas o preservadas en color magenta le darán a cualquier ambiente ese toque especial que no permitirá que pase desapercibido. Qué le parece un anturio, con sus hojas rojas, un ramo de lirios o camelias de este particular color.

En cualquier rincón

Si lo enamoró este color, atrévase a usarlo en sus distintos tonos en algún rincón o espacio de su casa. Rosa, rojo o morado serán los aliados del magenta. Tejidos como el terciopelo harán que este color tenga distintos matices, aportando cariadas texturas y dinamismo. Si teme que el ambiente quede muy recargado opte por las tonalidades más suaves del magenta en las grandes piezas y dejar para las lámparas o fundas de los cojines los más oscuros.