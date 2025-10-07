¿Cuándo es Black Friday en Ecuador?

El Black Friday 2025 en Ecuador es el viernes 28 de noviembre. Descubre el origen de esta fecha, cómo se celebra

El Black Friday 2025 en Ecuador tiene una fecha confirmada, viernes 28 de noviembre. Este evento, que coincide con el día siguiente al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, se consolida como la jornada de compras más anticipada para los ecuatorianos.

Aunque su origen es extranjero, la tradición se arraigó con fuerza en el país. Comercios de todos los tamaños participan con descuentos que superan el 50% en categorías populares como tecnología, electrodomésticos, moda y artículos para el hogar.

El origen del Viernes Negro

El concepto de "Black Friday" o "Viernes Negro" nació en Estados Unidos y marca el inicio oficial de la temporada navideña de compras. El término hace referencia al momento en que los comercios, gracias a las ventas masivas, pasan de los números rojos (pérdidas) a los números negros (ganancias) en sus registros contables.

Su historia también incluye caos vial y aglomeraciones, una imagen que con los años evolucionó hacia un fenómeno comercial global. Hoy, representa una oportunidad clave para retailers y consumidores.

Así se vive el Black Friday en Ecuador

Los ecuatorianos adoptaron esta fecha con entusiasmo. Las promociones no se limitan a un solo día; muchas tiendas lanzan sus primeras ofertas desde el lunes anterior, creando una "Semana del Black Friday".

Los descuentos suelen oscilar entre un 20% y un 70%, con las mejores oportunidades en artículos de alta demanda como smartphones, televisores, laptops y electrodomésticos. Las plataformas de comercio electrónico también se suman con envíos gratis y precios exclusivos.

El Cyber Monday: el cierre digital

La experiencia de compra no termina el viernes. El Cyber Monday llega el lunes siguiente, 1 de diciembre, para extender las promociones con un enfoque en el comercio online. Este día es ideal para encontrar ofertas complementarias en moda, belleza y productos más específicos.

Consejos para compras inteligentes

Para aprovechar al máximo el Black Friday en Ecuador, los expertos recomiendan:

Investiga con anticipación: Compara precios de los productos en tu lista desde octubre.

Establece un presupuesto: Define cuánto puedes gastar y evita las compras impulsivas.

Suscríbete a newsletters: Muchas tiendas envían ofertas exclusivas a sus suscriptores.

Revisa las condiciones: Confirma políticas de cambio, garantía y costo de envíos antes de comprar.

