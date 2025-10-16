Cristian Castro regresa a Ecuador con dos conciertos inolvidables

El cantante mexicano se presentará este 17 y 18 de octubre en Quito y Guayaquil, respectivamente

Cristian Castro se prepara para reencontrarse con su público ecuatoriano este 17 y 18 de octubre.

El astro mexicano Cristian Castro está a solo días de reencontrarse con su público ecuatoriano en una doble cita musical que promete ser inolvidable. El intérprete de Azul y Lloran las rosas ofrecerá dos conciertos esta semana: el viernes 17 en la Plaza de Toros de Quito y el sábado 18 en la Explanada del Centro Comercial El Dorado, en Guayaquil.

Los fanáticos aún pueden adquirir sus entradas en puntos autorizados —Plaza de Toros (Quito) y Sports Garden (Guayaquil)— o a través de la web oficial Ticketstar365.com. La producción ha advertido que quedan pocas localidades disponibles.

Cristian llegará a Quito el mismo viernes 17, acompañado de su pareja, mientras que su banda arribará un día antes para realizar los ensayos técnicos. En Guayaquil, el cantante se unirá a su equipo horas antes del show del sábado. Con una agenda organizada y exigencias modestas, el artista ha solicitado únicamente comodidad básica para su camerino, sin extravagancias.

Uno de los momentos más esperados será el estreno en vivo de su nuevo sencillo “Ya no pienso en ti”, tema con el que inicia una nueva etapa musical. Así lo confirmó él mismo en una entrevista reciente. Además, rendirá tributo a José José y Juan Gabriel, y compartirá escenario con mariachis.

Los shows contarán también con artistas nacionales como Tercer Mundo (Quito) y Tranzas (Guayaquil), quienes abrirán las noches con lo mejor de su repertorio.

Detalles de entradas:

Golden Box “Por Amarte Así”: $250

Black Box “Yo Quería”: $155

VIP “Lloran las Rosas”: $125

Prime “No Podrás”: $55

