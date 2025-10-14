Cristian Castro llega con su novia a Guayaquil

El mexicano se presentará el 17 de octubre en Quito y el 18 en el Puerto Principal

El cantante mexicano Cristian Castro está a punto de arribar a Ecuador para ofrecer dos conciertos: el viernes 17 de octubre en la Plaza de Toros de Quito y el sábado 18 en la Explanada del centro comercial El Dorado de Guayaquil.

(Te invitamos a leer: La Flaca Guerrero toca la campana: entra en periodo de remisión del cáncer)

Hijo de la actriz Verónica Castro, el intérprete llegará a la capital acompañado de su pareja, Mariela Sánchez, mientras que su banda arribará un día antes para hacer las respectivas pruebas de sonido y los ensayos generales.

Según los organizadores de Global Music, no ha solicitado excentricidades para su camerino, tan solo un espacio cómodo con sofá, aire acondicionado y alimentos, priorizando el bienestar de su equipo y el suyo propio.

El sábado su grupo llegará a Guayaquil por la mañana y Cristian se unirá a ellos al mediodía. En ambas presentaciones cantará su más reciente sencillo, Ya no pienso en ti, junto a un recorrido por sus grandes éxitos, como Azul, Lloran las rosas y Por amarte así. Además incluirá un segmento especial con mariachis y rendirá homenaje a dos grandes de la música: José José y Juan Gabriel.

La banda Tercer Mundo ha sido invitada para abrir el show en Quito, mientras que Tranzas lo hará en Guayaquil.

Durante la conferencia de prensa con los organizadores del show. Joffre Flores

Las mujeres del mexicano

Cristian con la argentina Mariela Sánchez mantiene una relación marcada por idas y venidas, y con la que incluso se comenta un posible matrimonio.

El cantante ha estado casado en tres ocasiones: en 2003 con la paraguaya Gabriela Bo; en 2004 con la abogada argentina Valeria Liberman, madre de sus hijos Simone Candy y Mikhail Zaratustra; y en 2017 con la violinista Carol Urban, matrimonio que terminó abruptamente durante la luna de miel.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!