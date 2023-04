Esta deliciosa crema que se adiciona a infinidad de dulces y que alegra el paladar de grandes y chicos es una de las delicias de la repostería. Nos referimos a la nata o crema de leche montada con azúcar glas y esencia de vainilla. Se atribuye su creación al chef francés François Vatel (siglo XVII), quien creó la crema de chantilly en un castillo con nombre igual, mientras trabajaba para Luis II de Borbón, ‘el Gran Conde’.

La golosa crema se sirve en infinidad de postres para decorar y otorga un espectacular sabor a gelatinas, helados o en una humeante taza de café. Destaca como relleno en donas, profiteroles o en cobertura de cakes, tortas. Y también es el acompañante perfecto de frutas como las frutillas y duraznos, entre otras opciones.

¡Así se prepara la crema chantilly!

Ingredientes: crema de leche, azúcar glass o impalpable, esencia de vainilla (cantidad al gusto).

Preparación: Batir la crema con una batidora eléctrica, mediante movimientos circulares. Mientras ejecuta esa acción, se van a formar pequeñas burbujas de aire, cuya finalidad es que el producto aumente su volumen. Cuando note que la crema está tomando consistencia, añada el azúcar rápidamente. Esta se integrará a la mezcla y no va a necesitar batir demasiado. Si no tiene azúcar glass, puede usar la normal. Cuando observe que la nata empieza a perder volumen, deje de batir. Es necesario que mantenga la crema fría mientras bate. Fíjese en no batir demasiado, pues después del punto indicado, pasará a hacerse mantequilla. Al terminar de batir, añada la esencia o extracto de vainilla.

RECETAS

Frutillas con crema chantilly

Ingredientes: 200 g de frutillas, 200 ml de crema de leche (debe estar fría), 80 g de azúcar glas, 1/3 de cucharadita de esencia de vainilla, sirope de fresa.

Preparación: 1. Corte las frutillas en finas láminas (retire la hojita), reserve.2. Es el turno de adicionar la crema chantilly (ver la preparación).3. En una copa, plato o recipiente que quiera utilizar, coloque las frutillas hasta cubrir el fondo, luego ponga crema chantilly, adicione otra capa de la fruta y otra de crema chantilly. Al finalizar, ponga el sirope de fresa por encima y ¡a degustar!

Este delicioso dulce lo puede convidar en alguna reunión social. Internet

Bizcochuelo de vainilla con crema y duraznos

Ingredientes: 6 huevos, 2 tz. de harina, 1 cda. de aceite, 1 tz. de azúcar.Relleno: 1 lata de duraznos en almíbar, 400 cc de crema de leche. Preparación: Batir las claras a punto de nieve. Agregar una taza de azúcar y seguir batiendo hasta que tome consistencia. Adicionar las yemas y una cucharada de aceite, seguir batiendo. Poner las tazas de harina poco a poco mientras realiza movimientos envolventes. Enmantecar y enharinar un molde de 26 cm. Precalentar el horno y colocar la torta a 180° C por 40 minutos. Cuando esté frío decorar la torta con la crema chantilly y decorar con láminas de durazno.