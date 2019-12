Crean neuronas artificiales que funcionan como las reales

Un grupo de investigadores de Reino Unido, Suiza y Nueva Zelanda se unieron para desarrollar neuronas artificiales en chips de silicio, que actúan igual que las reales.

Para la ciencia este hallazgo alimenta las esperanzas de curar enfermedades crónicas como la insuficiencia cardiaca, el Alzheimer y otros padecimientos neurodegenerativos.

Con una prueba de sangre se podrán predecir nuestras enfermedades Leer más

El estudio, que ha sido publicado en la revista Nature Communications, muestra que estas neuronas artificiales tienen un mecanismo de funcionamiento igual al de las biológicas. ¿Cómo lo hacen? Con la ayuda de un microprocesador y solo necesitan de una pequeñísima parte de su potencia, por lo que este invento es ideal para ser usado en implantes médicos o en otros dispositivos bioelectrónicos.

En el mundo, la ciencia ha estado trabajando en algo similar durante décadas, pues así se lograría ser una opción en los casos en los que las neuronas han dejado de funcionar correctamente.

Podría usarse cuando una persona padece insuficiencia cardiaca y las neuronas de su cerebro no responden adecuadamente a la retroalimentación del sistema nervioso, lo que hace que no envíe las señales al corazón y entonces no bombee con fuerza. Y así en muchas enfermedades más.