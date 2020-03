La primera vez que Fabricia Hurtado (24) descubrió que existía la copa menstrual fue hace más de un año cuando vio un video de una de sus youtubers favoritas. En el audiovisual, la mexicana explicaba por completo toda su experiencia con este artículo, los beneficios y por qué se había convertido en su dispositivo favorito durante su ciclo menstrual.

Semanas después de hablar con sus amigas cercanas y también preguntarles sobre el tema, Fabricia decidió comprarla por internet. “La primera vez me sentí demasiado incómoda porque la coloqué mal y cuando intenté sacarla, no pude hacerlo con facilidad. Sin embargo, al siguiente mes cuando volvió mi ciclo menstrual la volví a usar y esta vez ya me sentí mucho mejor y desde entonces no dejo de usarla. Puedo hacer ejercicio o cualquier actividad sin el temor a mancharme”, cuenta.

Esta joven es una de las millones de usuarias en el mundo que hacen uso de este dispositivo durante su ciclo menstrual y en Ecuador, aunque es un método relativamente nuevo, cada vez tiene mayor acogida. Así lo detalla el ginecólogo Washington Baca, quien explica que la copa menstrual está hecha generalmente de silicona hipoalergénica de grado médico (material utilizado en cirugugía) y que al colocarla dentro de la vagina, durante los días en que la mujer menstrúa, esta se encarga de recoger la sangre para luego de cuatro a ocho horas, retirarla, limpiarla y colocarla nuevamente.

Aunque también pueden ser elaboradas con TPE (elastómero termoplástico) y látex, el primer material es susceptible a conservar manchas y el segundo suele causar alergia.

Grupo de mayor interés

La ginecóloga Patricia Daza recalca que aunque dentro de la consulta privada cerca del 15 al 20 % de mujeres preguntan por la copa menstrual. “Todavía existe una sociedad tradicional y no es un tema masivamente conocido. Aún existen mitos sobre la menstruación y a muchas les asusta colocarse algo con los dedos dentro de la vagina”, dice.

Según la experta, las mujeres que tienen más interés por este dispositivo, de uso estrictamente personal, oscilan entre los 18 y 30 años de edad.

Es una opción ideal para reducir el impacto ambiental negativo porque en comparación a las toallas sanitarias y tampones, las copas menstruales no contienen algodón. internet

Ventajas

Son cómodas y no existe ningún derrame. Se pueden usar hasta por ocho horas consecutivas. No altera la flora vaginal. No emana ningún olor. Evita alergias o irritaciones externas vulvares que se pueden presentar por el contacto de la zona con toallas sanitarias o tampones. Ideal para quienes no les incomoda la manipulación genital. Su tiempo de uso es de dos hasta 10 años aproximadamente. Se la puede usar en la piscina, la playa o al dormir.

Atención

Pese a sus múltiples ventajas, no todo es positivo en este método. Si la usa por más de 10 horas seguidas existe el riesgo de una infección bacteriana y si la aplica de forma incorrecta puede lastimar la piel.

Ambos especialistas recalcan que es obligatorio que antes de usar la copa menstrual la paciente acuda a su ginecólogo para un chequeo y que junto al médico determinen si este método es adecuado para su caso. “Si quien la usa tiene una infección previa se podría agravar la enfermedad porque la copa puede convertirse en un acumulador o generador de bacterias”, agrega Baca.

Además, la doctora Daza detalla que no se recomiendan para las jóvenes que son vírgenes porque “dependiendo del tipo de himen se puede lacerar. Son aconsejables para quienes ya comenzaron su vida sexual”.

Una para cada necesidad

Las hay de distintos tamaños internet

Existen de diversos tamaños. La pequeña se indica para adolescentes, mujeres menores de 30 años o que tengan un sangrado leve; la mediana para quienes tengan un sangrado regular menores de 30 años o hayan tenido parto cesárea, y la grande para mujeres con flujo intenso, mayores de 30 o que hayan tenido un parto vaginal.

Cómo usarla.

Esterilícela con agua hervida durante 5 minutos. Lave con jabón antibacterial sus manos. Dóblela por la mitad e insértela al interior de la vagina. Una vez dentro, la copa regresa a su forma original y se crea el efecto de vacío. Pasadas las 4 a 8 horas, presione la base y retírela. Deseche la sangre y lávela con agua y jabón íntimo. Al finalizar el periodo, vuelva a esterilizarla y guárdela en un lugar seco.

Ahorro

Si durante el ciclo menstrual una mujer usa cerca de cuatro toallas sanitarias diarias y el periodo dura cinco días aproximadamente, al mes debería comprar 20 de ellas, lo cual en el año, suma cerca de 240 unidades. Como una caja de 10 toallas vale en promedio $ 3,50, en un año gastaría $ 84. En cambio, como la copa menstrual tiene un tiempo de vida de dos a 10 años según su calidad, para ese mismo tiempo, solo tendría que comprar una, al costo de $ 15 aproximadamente.