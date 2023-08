Dicen que los gemelos tienen una conexión especial, y el caso de las hermanas Jaramillo no parece ser la excepción. A Paola y Lucía ya había tenido la oportunidad de entrevistarlas en alguna ocasión para SEMANA, y sentí que mientras dialogábamos estaba mirando algunos de sus videos en Instagram. Se siente la buena comunicación entre ambas, y por eso no me ha sorprendido que se tracen metas en conjunto.

Ahora que Lucía está de candidata a la Asamblea Nacional, me gustaría hablar del estilo de ellas, y traer a colación una anécdota divertida que confesaron aquella vez, y es que como gemelas, se sienten conectadas hasta al vestir. ‘¿Qué te vas a poner?’, es la pregunta clave porque inconscientemente compran o eligen lo mismo.

Si es que hablamos de imagen en campaña, esos detalles creo que hacen la diferencia. Den un vistazo a sus reels, y notarán el match en sus prendas durante los recorridos.

El body es el ítem protagónico, solo que cada una lo lleva en colores diferentes, y lo combinan con jeans y zapatos deportivos. También le hacen guiños a prendas más cómodas como los cargo pants. Y cuando se trata de algún evento especial, como lo fue su cumpleaños, se decantan por las camisas.

Que aparecieran con ese estilo todoterreno, nos dejan como inspiración algunos looks para trabajar. Han demostrado que unos zapatos deportivos se ven igual de bien con unas prendas casuales y, que lo más importante es estar conectadas con el estilo propio, no solo porque es un plus en la política, sino en la vida misma.