Cómo evitar deudas en diciembre: guía para sobrevivir a los gastos navideños

Entre invitaciones de última hora, regalos y tentaciones en cada tienda, existe el riesgo que el entusiasmo decembrino se convierta en un dolor de cabeza financiero. ¿Por qué? Según la experta en finanzas personales Lorena Acáro, “muchas personas compran sin tener claro cuánto pueden gastar realmente y terminan cubriendo las compras por impulso con la tarjeta de crédito”. Sin embargo, con un poco de orden y planificación, es posible disfrutar de la temporada sin que enero llegue con una lista de deudas por pagar.

1. Ponga los números sobre la mesa

Acáro recomienda tener un presupuesto navideño claro y realista según sus ingresos. Antes de dejarse llevar por la emoción, haga una lista completa de todo lo que implica las fiestas para usted (regalos, cenas, eventos, planes familiares, amigo secreto) y asigne un valor máximo para cada actividad. Esa simple organización inicial evita sorpresas y le marca un límite saludable.

2. Seleccione a qué decir sí

No es necesario aceptar todas las invitaciones ni participar en cada actividad social que se le presente. Recordar qué es realmente importante para usted ayuda a tomar mejores decisiones porque no vale la pena sacrificar su tranquilidad financiera por cumplir expectativas ajenas.

3. No pause el ahorro

El ahorro es una pieza clave para finanzas sanas, incluso en Navidad. La presión social suele empujar a comprar más de lo necesario, pero nada se compara con la tranquilidad que da mantener sus cuentas en orden. “No necesita regalos costosos ni compras gigantes para disfrutar de su familia o amigos”, dice Acáro.

Cuidado con las ofertas

En una tienda, el cerebro interpreta cualquier oferta como una oportunidad única y aparece la sensación de que perderá algo si no compra. Los descuentos pueden ser grandes aliados, pero solo cuando forman parte de una planificación previa. “Para evitar ese impulso, regrese siempre a su lista y a su presupuesto. Si no estaba contemplado, no lo necesita”.

Tip extra

Para el 2026, planifique con anticipación y desde enero, divida su presupuesto navideño en 12 partes. Ahorrar poco a poco evita que en diciembre consuma todos sus ingresos.

