Cómo el café puede ayudarte a alejar cucarachas y hormigas de tu hogar

Descubre cómo con el café y su potente olor desorienta a las plagas de tu cocina

Usar café molido o en polvo mezclado con jabón líquido o especias como laurel y clavos de olor es un truco casero y natural para ahuyentar cucarachas y hormigas del hogar.

El café, más allá de su uso como bebida, se ha posicionado como un eficaz y natural repelente casero para ahuyentar a cucarachas y hormigas de forma segura y sin químicos. La clave de su efectividad reside en su olor fuerte, que desorienta a estos insectos y los aleja de las áreas donde buscan alimento y humedad, como las cocinas y despensas. Implementar este truco es sencillo y requiere de pocos ingredientes, ayudando a los propietarios de viviendas a mantener la higiene en los climas más cálidos.

RELACIONADAS La fórmula ideal para desinfectar vegetales de forma natural y efectiva

La proliferación de cucarachas y hormigas está directamente relacionada con la búsqueda de alimento y humedad en el hogar. Además de la molestia, estos insectos pueden transportar bacterias y formar colonias si se les permite establecerse. Por ello, mantener la limpieza constante y sellar grietas es fundamental, pero el café ofrece una barrera aromática complementaria.

El café y el jabón: Una barrera de limpieza



Uno de los métodos más sencillos para repeler insectos se enfoca en la limpieza de las superficies de la cocina. Este truco aprovecha el fuerte olor del café para evitar que los insectos se acumulen en los mesones y zonas de preparación de alimentos.

Aplicación en superficies:

Se requiere una cucharada de café molido o en polvo y una cucharada de jabón líquido de loza. Ambos ingredientes se colocan sobre una toalla o paño de cocina. La toalla se dobla y se utiliza para limpiar y fregar los mesones de la cocina.

La combinación del aroma persistente del café y la limpieza del jabón funciona como un disuasorio efectivo, impidiendo que los insectos se sientan atraídos por los residuos de comida que puedan quedar.

Café, laurel y clavos: El repelente aéreo



Otro método aprovecha la intensidad de varios aromas que, combinados, resultan insoportables para las plagas. Este repelente se crea en pequeños saquitos que pueden ubicarse estratégicamente.

Aplicación en puntos de acceso:

Mezclar café molido o en polvo, trozos de una hoja de laurel, una cucharada de pimienta en polvo molida y un puñado de clavos de olor. Colocar una porción de esta mezcla sobre un trozo de papel aluminio o en pequeños saquitos. Formar pequeños cuadros o bolsas y abrir algunos agujeros con un palillo para liberar el aroma.

Estos pequeños repelentes deben dejarse en lugares de alta concentración de insectos, como dentro de la despensa, en armarios, cerca de zócalos, bordes de ventanas, puertas y detrás de electrodomésticos como la nevera. La fuerza de estos olores combinados es suficiente para desorientar a hormigas y cucarachas, forzándolas a buscar otros lugares para anidar.

El café ofrece una solución doble: no solo es un subproducto accesible y natural, sino también un escudo aromático que, si se utiliza de forma constante y se acompaña de un aseo riguroso, ayuda significativamente a mantener el hogar libre de plagas. La sencillez y seguridad de estos trucos lo convierten en un aliado ideal para la higiene de la cocina.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.