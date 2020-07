Come más frutas con vitamina C y proteínas

Desde que comenzó la pandemia, los requerimientos de suplementos vitamínicos y alimenticios aumentaron al punto de que hubo momentos de que se agotaron en farmacias. La nutricionista Lesly Torres explica que no es necesario desesperarse si no encuentras estos productos para mantener las defensas elevadas, pues hay otras opciones que tenemos a mano con las que podemos obtener mejores resultados.

Cita un caso que se repitió en los meses más duros del contagio de la COVID-19 en Guayaquil: no había vitamina C por ninguna parte y entonces muchos olvidaron que tenían alternativas para reforzar su sistema inmunológico. Si no encontraban gomitas, efervecentes o cualquier otra presentación, podían optar por el kiwi. Una sola de estas frutas ofrece entre 85 a 100 mg de vitamina C.

Además, recuerda que es un alimento natural, accesible tanto en lo económico como en la disponibilidad y que contiene fibra, magnesio, calcio y vitamina A.

Si no eres fanático del kiwi, pues la lista de opciones es larga: frutillas, guayaba, naranja, mandarina, toronja, tomate, pimientos rojos y verdes, brócoli...

Lesly Torres aclara que la vitamina C, famosa por ser un antioxidante, es hidrosoluble y que en dosis exageradamente altas se excreta en forma de orina.

Pero en esa búsqueda de suplementos hubo otros tantos que se vendieron como "pan caliente" para subir las defensas. Y para conseguirlo, lo que realmente nos ayuda es consumir proteínas de alto valor biológico como el huevo, los frijoles, las lentejas, los garbanzos o la quinua, indica.

Recalca que lo más importante para mantener un sistema inmunológico fuerte y listo para combatir cualquier infección es llevar una dieta balanceada o equilibrada.