Claves para acertar con el look de Nochebuena

Familia en look pijamero.

Los escaparates de las tiendas evocan fiesta y no podría ser de otra manera. Terciopelo, tules, brillos y los clásicos tonos de Navidad son parte de las opciones para vestir en familia. Desde looks muy glam, pasando por los casuales hasta pijamas, son parte del abanico de opciones para lucir en cenas o reuniones navideñas, ya sea entre amigos o en el hogar.

A breve vistazo, los sets con temáticas navideñas se llevan el protagonismo. En 2020 se impusieron debido a las restricciones a las que obligó la pandemia y, en esta temporada, siguen vigentes, aunque con una diferencia: se puede usar solo una prenda y combinarlo con básicos del armario. Así el look no se ve muy ‘apijamado’.

Si aún desconoce las demás tendencias para esta fecha, no se complique. SEMANA se las muestra en diferentes estilos para acertar en estas celebraciones.

Cada quien lo suyo

La asesora de imagen Daniela Guzmán da las claves de cómo armar las combinaciones para cada integrante del hogar.

Las niñas.

En looks más elegantes, se imponen los vestidos estilo A confeccionados en guipur, brocados y tul.

Para los casuales, conjuntos de blusas con falda o short. Si hay más de dos hijas, pueden lucir combinadas con la mamá. En cuanto a tonos, prevalecen los clásicos, así como los print florales. El calzado, tipo ballerina o sandalias con detalles de glitter son un acierto.

Los minicaballeros.

En los niños se puede armar combinaciones con camisas manga larga de prints (geométricos o de lunares, por ejemplo) y un pantalón o short de denim o gabardina. Si quiere un look formal, incorpore un accesorio, como tirantes o corbatín. Elija mocasines (para outfit informal) o sino Oxford para el más elegante.

Papá.

El pantalón de gabardina beige es el aliado para el look casual. Combínelo con una camisa llana o con print. Puede agregar blazer o un abrigo navideño. Cierre el look con unos mocasines. Si su estilo es formal, los sets de saco y pantalón con fino estampado (como las líneas) pueden ser una opción, combine con una camisa blanca y una corbata que haga contraste. No olvide zapatos Oxford y un elegante reloj.

Mamá.

Las prendas con detalles de plumas, vuelos o una sola manga ganan protagonismo en vestidos y blusas.

En colores, además del rojo, reina el azul y verde y, si quiere arriesgar, anímese por combinaciones en bloque de color, como verde con fucsia. En calzado, los modelos con tiras hasta el tobillo son los que invaden las vitrinas.