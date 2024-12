Claudia Zuleta: "Debe saber de etiqueta quien quiera estar en la moda"

Su buen gusto lo plasma en los looks de famosas como Clarissa Molina, Carmen Villalobos, Elizabeth Gutiérrez, y muchas más.

La ruta de avión Miami - Quito trajo de vuelta a Claudia Zuleta donde inició su carrera con las famosas. Hace 21 años, esta colombo-venezolana llegó a Ecuador con el desafío de vestir a las 94 candidatas del Miss Universo 2003 con sus diseños de trajes de baño.

Lo que comenzó como un proyecto de diseño se convirtió en el primer paso de una trayectoria que la llevaría a ser una de las estilistas de moda más reconocidas de la industria.

El enfoque de Claudia combina la esencia de la alta moda con el rescate del talento de Latinoamérica.

De ahí que su trabajo no solo busca destacar a las celebridades que viste, sino también abrir puertas a diseñadores latinos con las alfombras rojas más importantes del mundo, como los Latin Grammy o los Billboard Latinos.

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 210 mil seguidores, Claudia comparte tendencias, y además cómo recrear estilos de las famosas que viste como Clarissa Molina, Carmen Villalobos, Elizabeth Gutiérrez, Paty Manterola, entre otras.

Más allá de las alfombras rojas, su estilo y creatividad han brillado también con colaboraciones en programas de TV como Despierta América y revistas como People en Español. Recientemente estuvo en el Quito Fashion Week, donde compartió su experiencia y conexión con la moda latinoamericana.

Su éxito no es casualidad. Desde pequeña, Claudia creció rodeada de hilos y telas gracias a su madre costurera, lo que sembró las bases de su carrera. En diálogo con SEMANA cuenta detalles de su estilo al vestir y las historias que se tejen detrás de cada prenda.

Burdeos: El color estrella de esta Navidad Leer más

Cara a cara

¿Cómo maneja la presión de vestir a una celebridad que estará en el ojo público?

Es un trabajo en equipo. Siempre hay coordinación previa para determinar el evento, los colores y estilos adecuados. Presento opciones de diseñadores, especialmente latinos, para crear piezas personalizadas que hagan sentir a la celebridad cómoda y segura.

¿Qué look icónico recuerda con especial cariño?

Cada celebridad tiene su momento en la alfombra roja. Desde cómo caminar hasta cómo posar, todo está planeado. Es un trabajo de equipo que asegura que cada look sea memorable, no podría elegir uno solo.

¿Cómo equilibra el gusto personal de la celebridad con el del diseñador y el suyo?

Es clave que los tres estilos se alineen, desde la elección de la tela hasta el maquillaje. Queremos que el resultado sea espectacular y logre destacar en revistas como uno de los mejores looks de la noche. Para mí un look hecho desde cero siempre es un éxito.

¿En cuanto a su estilo, cómo se mantiene al tanto de las tendencias?

Más que seguir tendencias, me inspiro en las colecciones de diseñadores y en lo que veo a mi alrededor. Por eso amo irme a Latinoamérica, a los Fashion Week para saber a qué celebridad le puedo colocar una de las prendas.

¿Qué es lo que más abunda en su armario?

¡Zapatos! Mi zapatera parece una biblioteca. También amo las gafas, que uso por una condición de fotofobia y, bueno, porque no me gusta maquillarme mucho (risas).

¿Hay algo que jamás se pondría?

Definitivamente, un vestido pegado. Y mucho menos en animal print.

¿Cómo definiría su estilo?

Para trabajar soy muy minimalista. Cada noche estoy pensando que me pondré al otro día, pero para organizarme. Porque de por sí, amanezco pensando todo lo que tengo que hacer. Para eventos me he visto para la ocasión, respeto mucho eso.

La etiqueta no pasa de moda…

Exactamente. Creo que una de las cosas que tienen que aprender las personas que quieran estar en el mundo de la moda es saber de etiquetas. Cómo vestirte para un red carpet, para un matrimonio, un cóctel…Pars que luego la gente no diga: “¿Y para dónde iba ella?”

¿Alguna celebridad que le falte por vestir?

Angelina Jolie sería un sueño.

¿Quieres leer más contenido de calidad? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!