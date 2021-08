Clarissa Ward, valentía y determinación en el campo de batalla

Sus crónicas emitidas desde Afganistán han dado la vuelta al mundo. Después de 20 años de guerra estadounidense contra los talibanes, a Clarissa Ward, corresponsal jefe de internacional de la CNN, le tocó transmitir la retirada de los soldados americanos y cómo los talibanes desde Kabul se tomaron el país centroasiático.

Una tarea muy peligrosa para la periodista de 41 años, esposa y madre, si se considera que hacer periodismo bélico, de por sí riesgoso, se intensifica si se es mujer y se transmite desde un país donde los derechos de las féminas son violentados.

Durante extenuantes horas de trabajo que superaban las 18 horas diarias, con gran determinación y valentía, relató la desolación, angustia e incertidumbre de los ciudadanos de Kabul ante la toma del poder por parte de la guerrilla insurgente. Lo hizo entre disparos, mientras era perseguida por grupos de rebeldes, a quienes cuestionó su proceder, pero fue ignorada por el hecho de ser mujer; incluso bajo amenazas, con látigo en mano, fue obligada a que además de la abaya o túnica negra que cubría su cuerpo, también tapara el rostro con el hiyab o velo islámico.

Momento en que el soldado talibán amenaza a la periodista de CNN Internet

En carne propia experimentó la discriminación de género, y que ahora con el régimen talibán les espera a las niñas y mujeres afganas con la implementación de su ley, la ‘Sharía’. “He sido testigo de todo tipo de eventos locos e inverosímiles. Pero nunca he visto nada parecido a lo que está sucediendo en Kabul”, escribió en una columna en ‘The Spectator’.

De regreso a casa

Para su tranquilidad, el viernes 20 de agosto, junto a su equipo de trabajo y 300 afganos refugiados, viajó en un avión militar a Doha, Qatar. “Somos los afortunados”, dijo la periodista que por fin se va a reencontrar con su familia en Reino Unido.

En casa la esperan sus dos hijos, Ezra Albrecht Nikolas Nour y Caspar Hugo Augustus dris (de 3 y un año) y su esposo Philipp von Bernstorff, un administrador de fondos que conoció en una cena en Moscú en 2007 y se casó en noviembre de 2016 en el Chelsea Old Town Hall de Londres. Con él se la ve muy feliz en una foto de su cuenta de Instagram. “No hay mejor sentimiento en el mundo que volver con mis chicos después de un gran viaje”, escribió en Twitter.

El miedo no ha sido un factor determinante para esta profesional. A los 25 años dejó de hacer periodismo de escritorio para hacer su primera cobertura en zona de guerra en Irak. Allí entendió que podía morir ejerciendo este oficio. Y no se amilanó. Luego vendrían más experiencias como la de Siria o la de Afganistán, las cuales no han hecho más que motivarla a seguir estar “aquí, allá y en todas partes”.

Su trayectoria en el periodismo

La avezada periodista lleva más de 15 años informando desde zonas de guerra. Ha laborado para la Fox, ABC, CBS y ahora CNN desde Siria, Irak, Yemen, entre otros. Ha vivido y trabajado en Nueva York, Oriente Medio, Rusia, China y actualmente radica en Reino Unido.

Durante sus pinitos en la carrera se desempeñó como asistente en Fox News en 2003, en el turno de la noche. Luego ascendió a editora de asignaciones para la citada cadena de noticias en la ciudad de Nueva York. Realizó la cobertura de historias como la captura de Saddam Hussein, el tsunami del Océano Índico en 2004 y la muerte de Yasir Arafat y el papa Juan Pablo II.

En 2006, Ward trabajó como productora de campo para Fox News. Produjo la cobertura de la guerra israelí-libanesa, el secuestro de Gilad Shalit y la posterior acción militar israelí en la Franja de Gaza, el juicio de Saddam Hussein y el referéndum constitucional iraquí de 2005.

Estuvo en la revolución en Ucrania, la ofensiva militar rusa en Georgia, el tsunami que azotó Japón en 2011.

“Ser periodista es un trabajo difícil en muchos niveles -logístico, emocional, personal-, y conlleva muchos sacrificios. Es exigente, observa. Pero si estás dispuesto y si sientes curiosidad... yo diría que es el mejor trabajo del mundo".



Después del golpe militar viajó a Myanmar, junto a su equipo informaron sobre la represión militar generalizada y confrontaron a la junta militar por la violenta represión de las protestas, según detalla Diario El País.

En 2016, Ward viajó de incógnito a las zonas controladas por los rebeldes en Siria -que casi ningún periodista occidental había visitado en más de un año- para informar sobre cómo transcurría la vida bajo los bombardeos rusos y del régimen. A pocas horas de pisar el país asiático, la periodista fue testigo de un ataque aéreo contra un mercado de frutas que dejó 11 muertos.

Durante la crisis sanitaria mundial, desde la India, azotada cruelmente por la segunda ola mortal de coronavirus, se movilizó por el país para dar a conocer la propagación del virus. Lo hizo desde un pabellón para enfermos en Uttar Pradesh, y mostró los crematorios atiborrados e improvisados en Nueva Delhi que no se abastecían y no paraban de funcionar las 24 horas del día.

Reconocimientos

Ward, nombrada Corresponsal del Año por los premios Gracies en 2019, es autora de On All Fronts: The Education of a Journalist, un libro de memorias en el que narra su peculiar carrera como reportera de conflictos.

Ward ha ganado múltiples premios por sus reportes: dos premios George Foster Peabody, dos premios Alfred I. duPont-Columbia, siete premios Emmy, dos premios Edward R. Murrow al periodismo distinguido.

Este año recibirá el premio Ted Sorensen de Network 20/20 en reconocimiento por “elaborar hábilmente el primer borrador de la historia y proporcionar una visión original de las personas y los acontecimientos de nuestro tiempo”.

Libro: On All Fronts

Empezó a escribirlo en 2018, cuando estaba embarazada de su primer hijo. En su obra, ella reflexiona sobre el impacto que su trabajo tuvo sobre su salud mental. De vez en cuando bebía después de una dura noche de trabajo y, a veces fumaba, a pesar de no ser fumadora. “Si pasas años en situaciones violentas, viendo cómo mueren personas, teniendo miedo por tu propia vida, rodeado de personas en medio del dolor y el trauma, y eso no te afecta emocionalmente, probablemente seas un sociópata”, dice Ward.

Personal

Nació el 30 de enero de 1980 (41 años) en Londres (Reino Unido)

Tiene la nacionalidad estadounidense

Se graduó de la Universidad Yale y tiene un doctorado honorario en letras de Middlebury College.

Habla francés e italiano con fluidez, conversa en ruso, árabe, español y sabe chino mandarín básico.