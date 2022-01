La sostenibilidad y brindar oportunidades de trabajo a migrantes y minimizar la contaminación de la industria textil son algunas de las características que se destacan en el trabajo de Cindy Castro (34). La quevedeña es diseñadora de modas y su sueño por trabajar en la moda la llevó a sentar raíces en Estados Unidos.

Ella conversó con SEMANA vía telefónica desde Nueva York, para dar a conocer un poco más de su trayectoria, proyectos y metas.

Primeros pasos en la moda

Desde que inicia el relato sobre su infancia en Quevedo, la suave voz de Cindy transmite dulzura, amabilidad y positivismo. Pese a que nadie en su familia estaba relacionado laboralmente al área de la moda, ella recuerda que su interés por este nicho nació desde que era una niña. “Ahora me doy cuenta de que era algo innato. Siempre pedía que me compraran revistas de moda y todas mis prendas las transformaba a mi gusto”, recuerda.

Una vez que se graduó del colegio, se mudó a Chicago para estudiar inglés y fue entonces cuando decidió que quería seguir una carrera en Diseño de Moda. “Cuando se lo dije a mis papás, me dijeron que siguiera una profesión más tradicional porque no tenían muy claro cómo se desarrolla este campo profesional. Muchos de mis compañeros ya tenían conocimientos previos y yo no. Eso no me detuvo y terminé la carrera con honores y fui la mejor estudiante”.

Ascendiendo con la experiencia

Al finalizar sus estudios, comenzó inmediatamente a buscar trabajo. Al poco tiempo, se dio cuenta de que en Chicago no existían muchas plazas laborales en el área creativa del diseño. Por eso decidió postular de manera online a opciones en la Gran Manzana.

“Un día estaba de paseo en Nueva York y me dijeron que había una vacante para hacer pasantías durante el New York Fashion Week. Fui a la entrevista presencial y luego de varios días me notificaron que había entrado y que iniciaba en una semana”, cuenta.

Por ese motivo, junto a su esposo (quien trabaja en el área de la publicidad), se mudó a la ciudad conocida como la ‘capital mundial de la moda’. El que las pasantías no fuesen pagadas no la desmotivó a dar su 100 %. “Era totalmente desconocida en un nuevo lugar y me tocó abrirme camino por mí misma”.

Coach y Parker NY son algunas de las empresas en las que Cindy ha laborado. “Ha sido un proceso de aprendizaje. Durante mis ocho años de carrera profesional, estuve en varios puestos. Mi primer trabajo fue con pasantías no remuneradas, luego fui asistente de diseño, ascendí como asistente junior y finalmente trabajé como diseñadora en la última firma en la que estuve”.

Cindy Castro. cortesía

Emprender en pandemia

Durante muchos años, la creativa tuvo el sueño de ser dueña de su propia marca, pero no lo había podido cristalizar. La decisión de no postergar más su meta personal llegó cuando perdió su trabajo a causa de la pandemia. Así nació su firma homónima Cindy Castro New York. “Ya llevaba dos meses sin trabajo y decidí dar vida a este proyecto en septiembre de 2020”.

Colección de Cindy Castro. cortesía

La diseñadora lanza tres colecciones anuales (Primavera, Otoño y Resort), en las que se inspira en la estética de la moda sudamericana. Su objetivo es presentar prendas contemporáneas con diversos colores y estampados que puedan ser heredadas de generación en generación.

Al estar consciente de que la industria textil es la segunda más contaminante del mundo (responsable del 20 % del desperdicio total de agua a nivel global), Cindy opta por llevar la bandera de la sostenibilidad al usar tintes sin químicos y telas biodegradables, recicladas u orgánicas.

Está a favor de apoyar a los migrantes latinos. Por eso, se empeña en brindar salarios justos para ellos. “Yo también soy migrante y trato de darle una mano a mi comunidad para que nadie se aproveche de sus trabajos”. Y aunque es una marca emergente, desde su primer lanzamiento ha donado una parte de sus ganancias a fundaciones que apoyan a mujeres y niños en estado de vulnerabilidad.

Colección de Cindy Castro. cortesía

La internacionalización

Pese a que lleva menos de tres años como diseñadora independiente, su talento ha hecho que ya sea parte de diversas pasarelas. El año pasado llevó una de sus colecciones a Colombiamoda como una de las ecuatorianas en el evento. “La clave es crear lazos con más creativos en el rubro. Me encantó ser parte del desfile porque estuvo enfocado en el empoderamiento femenino y se hizo una campaña contra la violencia hacia las mujeres”.

En diciembre de 2020 estuvo en la pasarela Quito Fashion Night, esa fue la primera vez que presentó sus diseños en Ecuador. Para marzo de este año tiene programado estar en el Latin American Fashion Summit, en Miami. “Es un orgullo estar en Nueva York y representar al país. Trabajo día y noche para generar un impacto positivo en la sociedad, en el ambiente y dejar en alto mis raíces”, finaliza.

