Christopher West en Guayaquil: una mirada inédita a lo que anhela el corazón humano

Conferencista Christopher West se presenta por primera vez en la ciudad para tener una conversación urgente con los jóvenes

¿Qué busca realmente el corazón humano? ¿Cómo vivir el amor en un tiempo donde abundan las conexiones, pero falta verdadera cercanía? Estas preguntas -tan personales y universales a la vez- marcarán el tono de la primera visita a Guayaquil de Christopher West, una de las voces más influyentes en el mundo sobre Teología del Cuerpo, conferencista internacional, y con más de 15 libros publicados.

West, reconocido por su estilo cercano, humor y capacidad para traducir conceptos profundos en experiencias reales, llega con un mensaje que ha transformado a millones de jóvenes, matrimonios y familias alrededor del mundo: el amor auténtico sí existe, y comprender el cuerpo humano, su historia y su vocación al amor es el camino para vivirlo en plenitud.

Un encuentro para sanar

El encuentro se realizará el miércoles 3 de diciembre de 2026, de 18:30 a 21:00, en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. Será una noche dedicada a comprender con profundidad y esperanza la belleza del cuerpo humano y su vocación al amor pleno. Las entradas, con un valor de $30, están disponibles en la secretaría parroquial.

La visita de Christopher West no es únicamente un evento intelectual o religioso, sino una invitación a reencontrarse con las preguntas más profundas del ser humano.

A través de su mensaje, propone un espacio para redescubrir las respuestas que el corazón anhela: quiénes somos, para qué existimos y hacia dónde vamos.

También busca iluminar interrogantes actuales sobre cómo amar sin miedo, cómo construir relaciones duraderas en medio del ritmo acelerado del mundo moderno y cuál es el lugar de Dios en la búsqueda de la felicidad y el amor verdadero.

¿Quién es Christopher West?

Christopher West (nacido en 1969, en Pensilvania, EE. UU.) es un teólogo católico, autor y conferencista internacional reconocido por ser uno de los principales divulgadores de la teología del cuerpo de san Juan Pablo II.

Estudió en el John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family (Washington D.C.) y obtuvo un doctorado honoris causa en teología por la Pontifex University.

Dirige el Theology of the Body Institute, con sede en Pensilvania, dedicado a formar líderes y catequistas en la antropología cristiana del cuerpo, la sexualidad y el amor humano.

