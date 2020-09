Chrissy Teigen fue hospitalizada por riesgo en su embarazo

La celebridad estadounidense utilizó sus redes sociales para dar a conocer, a sus más de 31 millones de seguidores, que este fin de semana tuvo que ser ingresada de emergencia al hospital por una severa hemorragia durante su embarazo.

"Creo que ya saben que he estado en la cama durante algunas semanas. Y estamos hablando de un tipo de reposo muy serio, casi absoluto. Solo me puedo levantar para ir al baño y ya está. También tomo baños dos veces por semana, nada de ducharme. Suele pasarme, la verdad es que sangro mucho. Estoy a la mitad del embarazo y la sangre ha estado fluyendo durante un mes...", comentó Chrissy en los stories de su Instagram.

Ha mencionado que tras el control médico, actualmente se encuentra más estable pero que continuará descansando bajo supervisión en el centro de salud. Además, expresó en Instagram que su estado anímico ha mejorado pues afirma que es importante mantenerse en calma.

La modelo también ha publicado diversos videos en los que muestra a su esposo, John Legend, acompañándola y preparando snacks en el la habitación del hospital. Para sus dos anteriores embarazos, los artistas recurrieron al tratamiento de fecundación in vitro. Ambos son padres de Luna (4) y Miles (2).

“Me siento realmente bien. El bebé está muy sano, cada vez más fuerte (...) Se mueve mucho (...) Tienen que confiar en mí cuando les digo que tengo muy buenos médicos que saben lo que está haciendo, que conocen toda la historia. Hay mucho más de lo que puedan imaginar. Comparto mucho, pero no absolutamente todo”, también expresó a sus fanáticos en Instagram.