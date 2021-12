Chocolate y huevos pueden intoxicar a perros y a gatos

Se ha vuelto costumbre que muchos de los dueños de mascotas compartan comida con sus consentidos. Les entusiasma verlos ingerir algo diferente a lo habitual y notar lo emocionados que se ponen cuando lo hacen. Sin embargo, hay casos en que lo que parece algo inofensivo puede convertirse en dañino.

La Fundación Rescate Animal ha iniciado en redes sociales una campaña para crear conciencia entre los dueños de los animales de compañía para que tomen precauciones y eviten darles alimentos que puedan resultar tóxicos.

El aguacate, por ejemplo, está prohibido. Aunque es saludable para los humanos, no resulta igual para perros y gatos, pues su contenido de persín puede provocarle diarrea y vómito.

La leche y los lácteos también están en la lista de no permitidos. Los animales no toleran la lactosa y les causarán un efecto similar al que genera el aguacate.

Y aunque parezca extraño, hay quienes dan de probar alcohol a sus peludos a modo de juego para ver cómo reaccionan. Ese es un error grave, ya que además de intoxicación, podría llevarlos a la muerte.

¿Y el chocolate? Se ha vuelto común que los dueños se lo den a sus mascotas por su delicioso sabor, sin saber que este contiene teobromina, que afecta al sistema inmunológico, lleva a la deshidratación, diarrea e incluso a la incontinencia.

Sucede igual con los dulces. Hay que tener en cuenta que el azúcar causa obesidad y problemas de salud.

¿Y si se trata de uvas? Son más dañinas de lo que parecen. Su consumo afecta al hígado, a los riñones y provocan diarrea, vómito y apatía.

Los animales no deben comer chocolates porque puede causarles complicaciones de salud. Pexels

Los huevos y las carnes crudas también deben evitarse. En este caso hay riesgo de salmonelosis o de E. coli. Además, al comerlos se evita la absorción de la vitamina B.

Se debe tener en cuenta además que hay quienes les preparan alimentos a sus peludos, a los que les colocan, como si fueran humanos, ajo y cebolla. Sin saberlo, los ponen en riesgo de anemia y de causarle graves daños en los glóbulos rojos.

Y los que aún acostumbran a darles huesos, como se hacía antes, deben saber que el riesgo radica en que al astillarse pueden perforar los intestinos del animal, mientras que si le da grasa en exceso es posible que se produzca una pancreatitis. Y así hay otros más como las grosellas chinas, los hongos y la comida mohosa que están restringidos.

“La mejor manera de prevenir enfermedades en tus animales de compañía, además de la vacunación, es no darles alimentos que pueden resultarles tóxicos”, recordó la fundación en redes. Lo ideal es que no se deje convencer por los insistentes pedidos de la mascota si no quiere terminar con su peludo en la emergencia de una clínica veterinaria.