Hay quienes sienten que el llamado ‘olor a perro’ se impregna tanto en el hogar que no tienen más remedio que bañar al animal tanto como puedan, incluso están los que llegan a hacerlo tres veces por semana.

La frecuencia del baño es un tema que genera dudas en los dueños. ¿Cada cuánto hacerlo? “No existe una regla general”, explica la médica veterinaria Katherine Chagua. ¿Días, semanas, meses...? Depende de varios factores, por ejemplo, del tipo de pelaje, del clima, de si pasa dentro del hogar o en exteriores, de si tiene un problema en la piel...

Porque aunque dos canes sean de la misma raza y estén en el mismo clima, si se desenvuelven en ambientes distintos, la frecuencia del aseo no será igual.

Además, si son cachorros, hay que tener en cuenta si ya cuenta con las vacunas. Si no es así, no debería bañarse de forma regular porque se les podría generar estrés y bajarles las defensas, pues su sistema inmunológico no está desarrollado. Lo mismo si una perra está en gestación.

La doctora Beatriz Cabrera, expresidenta del Colegio de Médicos Veterinarios del Guayas, dice que los baños frecuentes se suelen dar porque el dueño cree que debe ser así y no porque sea necesario o porque el profesional se lo haya recomendado.

Ella tiene un can, mezcla de pastor alemán con pastor belga, al que en sus ocho años ha bañado nueve veces.

Reconoce que hay quienes consideran este tiempo excesivo, pero cuando le insisten en que desean limpiar a sus perros, entonces les dice que lo hagan cada tres meses. Eso sí, si se ha ensuciado, deberán hacerlo y no esperar.

Y aclara algo más: el Ph del perro es diferente al del humano y no necesita tanto baño.

¿Pero qué pasa si huele mal? Ambas profesionales coinciden en que hay que investigar a qué se debe. A veces se trata del olor característico de los perros y en otras ocasiones a procesos infecciosos que pueden estar en los oídos y que el dueño no revisa, explica la doctora Chagua.

Lo mismo puede ocurrir si hay sarro dentario, agrega la doctora Cabrera, al tiempo que dice que ese olor puede ser debido al tipo de alimentación que lleva el animal y en ese caso será necesario cambiarle la dieta.

Bañarlo seguido se permite en ciertos casos, como cuando hay afecciones cutáneas en las que se recomienda hacerlo con productos medicados. De lo contrario, se le puede causar un problema a la piel, pues se altera el equilibro de la grasa normal de la piel.

Lo que sí hay que hacer y en lo que no se deben descuidar es en el cepillado en los perros de pelo largo, al menos cuatro veces por semana.

“Un perro bien alimentado y cuidado no tiene por qué apestar”, aclara la doctora Cabrera, y pide a los dueños no caer en baños excesivos.

Cuidados

Algunos dueños de perros deciden ponerle perfume o colonia a sus mascotas para ocultar su olor característico, pero en algunos casos estas sustancias podrían causarles alergias.