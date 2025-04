Cesar Mushi: “Maquillar a Belinda sigue siendo surrealista”

Tacones apresurados se escuchan en los camerinos. Los vestidos de gala están listos para lucirse y manos expertas retocan maquillajes y peinados, mientras la adrenalina y la emoción por salir al escenario se perciben en el aire. Así es un día de trabajo de Cesar Mushi (así, sin tilde), uno de los maquilladores más importantes de Latinoamérica. A sus 34 años, divide su tiempo entre México y Los Ángeles para cumplir con sus obligaciones como director de Imagen de Miss Universo México.

Durante su paso por Ecuador, Cesar conversó con SEMANA para hacer un recuento de su carrera, cómo es trabajar con artistas internacionales como Belinda y cuáles son los ingredientes secretos que le han permitido abrirse camino en la industria.

Los concursos de belleza

Hace diez años, Cesar entró al mundo de los reinados cuando maquilló a Wendy Esparza, desde su candidatura hasta su coronación como Nuestra Belleza México 2014. Después de eso, la siguió en su participación en el Miss Universo, y desde entonces, su talento lo ha llevado a ser elegido para resaltar la belleza de varias misses, como Vanessa Ponce de León (Miss Mundo 2018), Ximena Navarrete (Miss Universo 2010) y Andrea Meza (Miss Universo 2020). “Solo me falta maquillar a Lupita Jones (la primera Miss Universo mexicana) para haber trabajado con todas las mexicanas que han ganado ese certamen”, bromea entre risas.

Eso sí, aunque las reinas se ven impecables y tranquilas en el escenario, Cesar confiesa que detrás del telón todo puede ser mucho más estresante. “Constantemente trabajamos contra el tiempo, pero uno de los mayores desafíos es lidiar con sus fans. Los missólogos son muy complicados, no te perdonan una. Si les fallaste en el cabello, en el delineado o si el maquillaje no hace ‘match’ con el vestido, te acaban. El verdadero reto es convencer a todo un país de que la miss está en buenas manos”.

Miss Universo México

Su primera vez como maquillador en el Miss Universo fue en Tailandia, y desde entonces no ha parado. Ha formado parte del staff en varias ediciones que se hicieron en Las Vegas, Atlanta, Nueva Orleans y Miami.

Actualmente, como director de Imagen de Miss Universo México, Cesar también ha tenido la oportunidad de maquillar a representantes de otros países. En su lista están Sarah Idan (Miss Irak 2017), Stephany Abasali (Miss Venezuela 2024), Tatiana Calmell (Miss Perú 2024) y Sheynnis Palacios (Miss Universo 2023).

Pero... ¿Qué se necesita para ser maquillador de Miss Universo? Cesar lo tiene claro: tiene que ser algo que realmente te apasione, porque muchas veces es un hobby que no paga. ‘Una miss vive de los patrocinios y del apoyo de la gente. Si no te encanta, no sirves para los reinados’, dice. Y no es solo saber maquillar, también hay que saber peinar y entender la historia del maquillaje y la moda, para lograr que todo encaje perfectamente en el look final.”

Cesar Mushi maquilla a Belinda para diversos eventos. Cortesía

Belinda, un sueño que no decepciona

A través de su arte, Cesar logró cumplir uno de sus sueños de infancia: conocer a su ídola, Belinda. Desde hace cerca de un año, él ha sido el encargado de realzar su belleza con looks para varios de sus eventos. “Estoy muy agradecido, trabajar con ella sigue siendo surrealista. En el momento que me toca maquillarla, solo existimos Belinda y Cesar. Ya cuando la veo en acción, cantando o en camino al evento, de repente me doy cuenta de que es Belinda, ¡la artista!”, cuenta.

Destaca que siempre se enfoca en no comportarse como fan ni grabar en exceso, porque quiere mantener el respeto y el profesionalismo. “El hecho de que ella esté tan pendiente de su equipo me hace sentir que estoy en el lugar correcto. Hemos creado una química muy buena. Sé que conmigo se siente en confianza y trabajamos muy bien juntos, aunque no soy uno de sus maquillistas principales. Es una de las personas que mejor me trata en el medio. Hay una frase que dice que ‘nunca conozcas a tus ídolos porque te puedes decepcionar’, pero con Belinda no es así”.

Además, también han pasado por sus brochas otras celebridades como la cantante Danna Paola (para su video musical de la canción ‘Mala fama’), la actriz Ana de la Reguera y la actriz Loreto Peralta (de la película ‘No se aceptan devoluciones’).

Cesar Mushi visitó Guayaquil para dictar un masterclass junto a Arianna Guillén. Vanessa Tapia

Su visión del maquillaje

Cesar resalta que cada vez existe menos el tabú de que ser maquillador no es una profesión real. “Desde que empezaron las redes sociales, y más aún en la pandemia, los creadores de contenido de belleza demostraron que se puede vivir de esto”.

Está seguro que los mejores maquilladores del mundo son latinos y no duda en presumir que México tiene grandes talentos como “Rokael Lizama, Priscilla Ono y Ernesto Casillas, quienes trabajan con artistas como Beyoncé, Rihanna y Doja Cat”.

¿Y qué consejo les da a quienes están empezando en este mundo? Los anima a concentrarse en lo que realmente hacen bien y, principalmente, a ponerle amor a todo. ‘Las oportunidades van a llegar. No lo hagas por el dinero, hazlo por pasión.’”

Lo que se viene

Cuando no está maquillando a famosas, Cesar viaja por México y varios países para enseñar su técnica. Ha dictado masterclass en Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú, Estados Unidos y, este mes, estuvo en Ecuador dictando una clase junto a la maquilladora Arianna Guillén. En sus planes está seguir expandiendo su amor hacia el maquillaje. ¿Una meta por cumplir? Que una marca lo invite a ser parte de un Fashion Week.

"Profesionalmente me siento en un buen momento de mi carrera. Todo lo que me he propuesto, gracias a Dios, lo he cumplido" Cesar Mushi

Ritual de belleza de Belinda

Primero, se realiza un masaje facial con hielos para desinflamar.

Comienza su maquillaje con el corrector para cubrir sus ojeras.

Usa poca base, le gustan los productos en crema y resaltar sus pecas.

Casi no se aplica pestañas postizas.

Personal

Tiene su propia marca de cosméticos Mushi Beauty.

Participó en campañas publicitarias de marcas como Savage x Fenty by Rihanna, Patrick Ta y James Charles.

Su kit de maquillaje básico tiene: un labial rojo, corrector y máscara de pestañas.

