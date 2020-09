César Escalante, la voz

Su padre le regaló una grabadora para que registrara momentos especiales, pero, inquieto y soñador, con ella jugaba a ser el protagonista del entretenimiento, sin imaginarse que su talento lo llevaría a consolidar una exitosa carrera internacional.

Su trayectoria profesional en Ecuador empezó en diferentes medios de comunicación, donde marcó una trascendencia, siendo la voz oficial de Teleamazonas, Radio La Bruja, y de programas populares como ‘Pop stars’ y ‘A todo dar’, y es que, en la palabra hablada es donde encontró su vocación para transmitir sugestivamente mensajes que conectan con las personas, de manera asertiva, dice.

“Sin sacrificio no hay recompensas y estas tenían que seguir llegando de alguna manera, no me refiero al dinero, pero sí a las oportunidades que, poco a poco, me fueron llegando. Junto a la radio en la que trabajaba funcionaba un reconocido estudio de grabación, Rivasonido, donde un día me presenté ante su propietario Gonzalo Rivas, y le pedí audicionar para los comerciales que él producía... Ese fue el inicio oficial de mi carrera como locutor publicitario”.

Consagración

Su deseo de ir por más, siempre ha estado presente, y la práctica de la locución comercial despertó en César cualidades histriónicas y versatilidad que, poco a poco, se convirtieron en fortalezas interpretativas, lo que le permitieron definir ese estilo único que lo caracteriza. Así, decidió incursionar en la industria internacional, buscando más oportunidades y experiencias que aporten a su vida y profesión:

“Mi voz ha sido un pilar importante dentro de la construcción de marcas en Perú, Colombia, Uruguay, República Dominicana, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Canadá, Estados Unidos. No he sido dueño, ni gerente, ni jefe de marketing de ellas, sin embargo, con mi voz he sido copartícipe directo de su posicionamiento en el mercado”.

Pero en México llegó a otro nivel, y triunfó en la industria del doblaje. Tomó talleres con los profesionales más destacados del medio y, con mucha paciencia, tocó puertas que se abrieron con nuevas oportunidades que alentaron su decisión de radicarse en el país azteca.

Desde entonces ha llevado a cabo doblajes en decenas de películas y series de televisión como ‘Grey’s Anatomy’, haciendo la voz del doctor Álex Karev, personaje que ha interpretado desde la temporada 13 a la 16.

En sus 28 años de carrera ininterrumpida -los últimos 5, también como actor de doblaje-, reconoce que haber salido de su ‘zona de confort’ es quizá el mayor desafío cumplido, para encontrar nuevos espacios de creatividad, generar nuevas oportunidades y ganar un espacio respetable.

Premios y reconocimiento

Los premios son el reconocimiento a un trabajo realizado con excelencia, pasión, respeto y compromiso, afirma, y se enorgullece de conseguirlos.

En el 2019 participó en los ‘Voice Arts Awards’ y ganó en dos categorías. Cortesía

En ese margen, decidió participar por primera vez, en el 2019, en los ‘Voice Arts Awards’ -considerados como los premios Óscar de la Voz-, y donde participan los mejores talentos de voz del mundo. En este certamen, organizado por la Society of Voice Arts and Sciences (Sovas), César Escalante fue nominado en 4 categorías diferentes, y ganó en dos: Mejor comercial para radio-Mejor voz en español; Mejor promoción para radio-Mejor voz en español.

Sin embargo, para el artista su mayor premio es seguir presente, haciendo lo que le apasiona, junto al amor de su vida, la actriz y conductora de televisión mexicana, Andrea Muñoz, con quien disfruta la vida viajando y comparten momentos significativos que los llenan como pareja: “Con Andrea, mi amorosa compañera, decidimos no tener hijos. Me deja ser yo, y yo la dejo ser ella, y nos hemos permitido disfrutar y sorprendernos juntos en la aventura de la vida, y claro está, junto a Tomasito, nuestro bebé perruno”.

César junto a su novia, la actriz Andrea Muñoz, y su mascota. Cortesía

Cara a cara

¿Cuáles son sus metas?

Seguir llevando mi talento a más industrias y ser un referente internacional. Aún tengo muchos sueños por cumplir.

¿Cuáles son los momentos más duros que ha enfrentado?

He tenido pérdidas muy dolorosas, mi padre, mi madre, mi tío, mi peludo Tobías… Pero me mantengo firme ante su partida, recordando su vivo y amoroso recuerdo con alegría.

¿De qué se siente especialmente orgulloso?

Más que orgulloso, agradecido por el trabajo que he podido realizar y saber que este pueda convertirse en una inspiración para otros.

¿Qué es el triunfo?

Es la lección aprendida y llegar a la meta para sonreír al final del día.

¿Ha hecho fortuna con su profesión?

Soy un hombre que sigo haciendo fortuna. Hago lo que me gusta y disfruto lo que hago.

¿Qué le falta en la vida?

Si tengo salud y a Dios conmigo, no me falta nada.

¿Ser ecuatoriano ha hecho más difícil el camino?

La nacionalidad no incide en el camino que decidas recorrer. Si trabajas con excelencia, es tu trabajo el que te hará ganar ese espacio que mereces.

¿Es vanidoso?

Me gusta consentirme. Verme bien, vestir bien. Pero no por eso soy vanidoso.

¿Cómo mide la fama?

La fama es efímera. El reconocimiento permanece.

En este link encontrarán algunas de sus participaciones en doblaje: https://doblaje.fandom.com/es/wiki/C%C3%A9sar_Escalante

Personal

Profesión: Voiceover publicitario y actor de doblaje.

Edad: 47 años.