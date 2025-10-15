Cáscara de mandarina y bicarbonato: la mezcla que transforma tu limpieza del hogar

Esta mezcla natural limpia, desengrasa y perfuma superficies del hogar con ingredientes que normalmente se desechan

La mezcla de cáscara de mandarina y bicarbonato limpia, desengrasa y perfuma superficies del hogar de forma natural.

Cada vez más personas optan por fórmulas caseras que limpian sin contaminar. Entre ellas, una mezcla sencilla: cáscara de mandarina licuada con bicarbonato de sodio. Este truco doméstico, que reutiliza ingredientes cotidianos, se ha convertido en el favorito de muchos hogares por su capacidad para desengrasar, neutralizar olores y dejar un aroma cítrico en el hogar.

¿Por qué funciona esta combinación?

La cáscara de mandarina aporta aceites cítricos con efecto antiséptico, mientras que el bicarbonato actúa como desodorizante y abrasivo suave. CANVA

La cáscara de mandarina contiene aceites esenciales cítricos con propiedades antisépticas y aromáticas. Al combinarla con bicarbonato de sodio reconocido por su acción desodorizante y abrasiva suave se obtiene una pasta o líquido limpiador que neutraliza olores, elimina manchas leves y deja un perfume agradable en el ambiente

¿Cómo se prepara?

El proceso es simple:

Lavar bien las cáscaras de mandarina para eliminar residuos.

Licuarlas con una o dos cucharadas de bicarbonato y un poco de agua.

Usar la mezcla como pasta para frotar superficies o diluirla para limpiar zonas más amplias.

¿Dónde se puede aplicar?

Esta mezcla puede utilizarse en:

Mesadas, tablas de cocina y utensilios

Cajones, refrigeradores y rincones cerrados

Hojas de plantas (en dilución suave)

Ambientes con olores persistentes: incluso se ha reportado que ayuda a repeler plagas leves gracias al aroma cítrico.

La mezcla de cáscara de mandarina y bicarbonato es una alternativa natural, efectiva y accesible para quienes buscan mantener su hogar limpio sin recurrir a productos químicos agresivos. Además de aprovechar residuos orgánicos, ofrece una solución aromática y funcional para múltiples espacios del hogar.

