Carolina Crespo, pasión y alma

Fuerte en sus convicciones, su mirada habla con la misma determinación de su voz, dominando el espacio que la contiene. Su trayectoria está marcada por el glorioso universo de colores, formas, texturas que la cautivaron cuando niña, desde el taller de costura de su madre, quien jamás imaginó que Carolina lideraría, más tarde, las esferas del diseño en el país.

La ruta estaba dada, aunque en un mercado vetado para el diseño y la producción local el desafío no fue fácil, considerando que pertenece a la primera camada de diseñadores destacados con sello nacional.

No obstante, con habilidad y persistencia logró imponerse en las más importantes pasarelas y reinados, con un crecimiento sostenido en patrones vanguardistas que han superado las exigencias de un mercado que no se detiene, transmitiendo un legado de conservación y su esencia, en cada creación. “Intento ser auténtica con lo que siento y con mis decisiones cuando creo algo. Dentro de ese proceso, considero importante que mis colecciones siempre tengan un propósito más allá de la moda, y, en ese sentido, he tratado de vincular mi trabajo con otro interés, que es el de la conservación del mundo natural”.

Diseño de Carolina Crespo cortesía

Thiago, su impulso

La onda expansiva de creatividad llegó al nacer su hijo Thiago, hace 11 años, el más grande regalo que la vida pudo darle, lo que le dio el impulso para crear una línea vegana de carteras, con el bagaje que subraya, con énfasis, su afán proteccionista y así lograr una gran repercusión local.

“El diseño es mi gran pasión, y una cartera creada por mí tiene que ser un objeto más que funcional, porque debe venir acompañado de un mensaje”. En muchos casos le dado tributo a los tiburones, como en ‘Shark Addiction’, o con ‘Beetle Manía’, una colección cápsula en la que diseñó miniesculturas de escarabajos en bronce, para que se pueda conocer más sobre estos alucinantes insectos.

Revela que nunca ha sido de poses o máscaras, “creo que soy bastante auténtica y dejo que mi trabajo hable por mí. Vengo de mujeres fuertes, creativas y ese ADN me ha ayudado a salir adelante.

En esta aventura de ser madre soltera he tenido el apoyo de mi padre, que ha suplido la figura paterna en muchos casos; y de mi madre y hermanos, que me han ayudado mucho.

Thiago ha sido mi inspiración y la razón para nunca rendirme en momentos difíciles. Por él soy una mejor persona, más paciente y humana, y entiendo ahora lo que significa el amor incondicional. Gracias a mi hijo sigo buscando cómo crecer todos los días, para ser un ejemplo de fortaleza en su vida.

Heredó mi amor por los animales y la naturaleza, y eso me complace porque necesitamos seres humanos que protejan y promuevan una relación más saludable con el planeta”.

Carolina se sorprende al haber vencido tantos retos por sí misma, pero confiesa que, más que nunca, ahora se siente lista para una relación. “Me tomó algunos años sanar heridas y superarlas, pero hoy me siento contenta y plena en muchos sentidos, lista para dar lo mejor de mí”.

Diseño de Carolina Crespo cortesía

Enfrentando la pandemia

Carolina intenta responder a las necesidades inmediatas frente a la COVID-19, entendiendo el momento que atraviesa el mundo y buscando soluciones a una nueva forma de vivir y relacionarnos.

Sus propuestas plantean patrones basados en valores, más allá de lo estético y funcional, y transmitiendo su compromiso por mejorar el planeta. “Veo el diseño como una herramienta poderosa que promueve algo concreto y con alma, porque así logro conectarme con mis clientes, compartiendo un ideal ecológico, social o artístico que logra un vínculo más allá del objeto en sí. Además, busco que nuestro proceso de producción sea justo y coherente con valores humanos que dignifiquen a todos los que estamos dentro de él”.

Cara a cara

- ¿Cuál es la clave del éxito?

Pasión, habilidad y persistencia.

- ¿Cuál es su prenda favorita?

Unas sandalias bajas amarillas.

- ¿Qué no se pondría nunca?

Tacos que superen los 8 centímetros.

- ¿Cuál es su diseñador favorito?

Stella McCartney, por su impecable diseño y por ser una de las pioneras en buscar un diseño sustentable y amigable con el medio ambiente.

- ¿Qué legado le gustaría dejar?

Me encantaría lograr cambios para que el diseño en general sea una herramienta para crear belleza y funcionalidad a través de métodos menos crueles con animales y el planeta.

- ¿Un momento importante en su vida?

Llevar a cabo mi propio desfile, en el que rendí homenaje a todas las mujeres que admiro y me han acompañado en mi carrera y vida personal. Fue un proceso creativo de mucho detalle, con mucho esfuerzo.

- De sus colecciones, ¿cuál ha sido la más significativa?

‘Samurai´s Way’. En carteras, ‘Beetlemania’, y ‘Space elements’.

- ¿Sus metas en el campo laboral?

Seguir creciendo dentro y fuera del país. En el 2019 enviamos nuestro primer pedido a Los Ángeles, California, y tenemos una plataforma virtual llamada Wanuna Store.

Personal

Estudios. Philadelphia University: Bachelor of Science. L’Accademia italiana di arte, moda e disegn.

Edad: 43 años.

Hijo: Thiago (11).