Accesorios: de adorno a protección

Las piezas más buscadas son las mascarillas. Por eso en Ecuador existen muchas propuestas por parte de los creativos de moda, con el fin de complacer a todos los gustos. Las hay en todos los colores y formas. De cubreboca a pasamontaña. Luego siguen los zapatos deportivos, ya que acaparan el protagonismo del outfit.

En estos tiempos de COVID-19, las prendas básicas de colores neutros son mucho más usadas por quienes hacen teletrabajo. Para las reuniones virtuales es mucho más sencillo disimular su repetido uso, combinándolas con distintas chaquetas y variando los colores.

“No debes perder la feminidad. No es momento de utilizar carteras, pero sí de estar impecable. El maquillaje pasó a un plano secundario, en tu look no te olvides de agregar prendas de bioseguridad”, dijo la asesora de imagen y comunicadora Mercedes Pesantes a EXPRESO.

Hay detalles que te ayudarán a expresar tu estilo. Por ejemplo, cambia de peinado, puedes utilizar moños altos y cintillos para darle un toque de modernidad a tu look.

Mascarillas

Elige las de tela antifluido. Vienen en diseños variados para que escojas la que mejor se adapte a la forma de tu rostro.

. PIXABAY

Gafas

Te protegen los ojos, no solo del sol, sino también de los virus, bacterias y del polvo, poniendo una barrera delante de ellos.

Accesorios pequeños

Puedes elegir unas argollas doradas, collares y relojes delicados para que no te veas recargada, esto podría distraer a la persona con quien conversas. Úsalos de manera discreta.