Las luces y sets de TV se complementan con su puesta en escena. Es la actriz Bianca Fariña (26), cuyo universo artístico y la ropa van de la mano y se permite arriesgar lo que otras no.

Esa sensibilidad por el arte ha hecho que la moda sea una forma de expresión no solo cuando está frente a una cámara de TV, también fuera de esta.

Desde jackets de colores vibrantes hasta vestidos con sutiles aberturas, impone piezas que se van quedando en la retina de quienes la siguen.

En diálogo con SEMANA conversó sobre sus claves al vestir que gustan a sus casi 40 mil seguidores en Instagram.

El color en sus rutinas

La vida, tanto en Ecuador como en Argentina, forma parte de la evolución de su imagen, que no abarca solo su forma de vestir. Ella demuestra que verse y sentirse bien por fuera es importante para la parte interna.

Los tonos que escoge se vuelven parte fundamental. “Antes solo lucía ropa blanca o negra, pero hace un año comencé a agregarle color a mis rutinas. Empecé con jeans coloridos y, de a poco, mi armario se hizo más colorido”, recuerda.

Aquello también se conecta con su parte holística. “Si quiero decretar que algo me salga bien, preparo mi vestimenta desde la noche anterior. Creo que el hecho de que te sientas cómoda con lo que vistas, te coloca de otra manera ante la vida. Al menos, en mi caso lo logro con los colores; con ellos todo vibra más bonito a mi alrededor”, explica.

Aquello hace que la moda sea apreciada por ella como un instrumento que aporta en lo interno y externo de su ser. Y así como ingresa prendas especiales a su guardarropa, también se desprende de otras. “Tengo la costumbre de regalar a fundaciones la ropa que ya no uso. Uno no tiene que aferrarse a las prendas (o a lo material) en lo más mínimo. El ser humano está para trascender”.

Bianca Fariña. JUAN FAUSTOS

Su talento al producirse

La actuación corre por sus venas y eso la llevó desde corta edad a caracterizar personajes para telenovelas. Esa faceta despertó también su curiosidad por aprender a producirse. “En la mayoría de entrevistas o shows me arreglo sola. Tengo de todo para eso. Desde labiales, sombras y brochas, hasta cuatro planchas diferentes para el cabello. Me encanta maquillarme y peinarme”.

En cuanto a vestuario, su aliada es su mamá, Rossy de Fariña. “La mayoría de mi ropa ha sido confeccionada por ella. Siempre vamos juntas a ver telas o traemos de afuera. El modelo que tengo en mente, ella me lo hace. Es una genio”, dice orgullosa.

Sara Granja, elegante y sostenible en sus looks Leer más

Bianca tiene el poder de lograr unos looks cuidadosamente desenfadados. Minis, crop tops, maxi blazers, vestidos y full color resumen sus outfits juveniles en los que puede incorporar desde delicadas sandalias hasta botines. Lo que sí queda claro es que en cada estilismo siempre apuesta por una sutil abertura o un escote. Desde ese estilo influencia. “Siempre visto ropa que me caracterice, que me haga sentir femenina, cómoda y libre”, concluye.

Bianca Fariña. JUAN FAUSTOs

Sus favoritos

Una diseñadora: Mi mamá, Rossy Gómez de Fariña.

No sale de casa sin: Bloqueador y rímel.

Accesorios: Los anillos... ¡Me pongo en todos los dedos!

Calzado: Me encantan las botas, pero por el clima solo las uso a veces.

Lugar para hacer shopping: Siempre lo hago ‘online’.

Lo que lleva consigo: Mi carro es mi segunda casa. Llevo conmigo una maleta con prendas que sé que me pueden servir para otra actividad después de un show.

Personal