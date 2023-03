Bendita agua, aproveche sus ventajas

El cuerpo nunca está quieto. Está en constante movimiento, tal como fluye el agua. El tiempo es igual. No tiene pausa. Y con el paso de los años, el cuerpo empieza a presentar los signos de la edad. Por eso, a propósito del Día Mundial del Agua que se celebra mañana 20 de marzo, volteemos la mirada sobre los beneficios que tiene este líquido en el organismo, sobre todo, en la piel.

SEMANA abordó con especialistas sobre la importancia de hidratarse, la temperatura del agua en las duchas, el poder de las aguas termales y más inquietudes, a fin de crear conciencia para evitar arrugas precoces, disminuir la posibilidad de alteraciones y lograr una piel tersa, flexible y suave al tacto.

La temperatura ideal

Cosmética détox, el súper poder de la belleza Leer más

“Para que la piel del cutis o cuerpo luzca saludable es fundamental la presencia de agua”, refiere Irlanda Castro, cosmiastra y cursante de la maestría en dermatocosmiatría.

Por ello, es importante que las personas estén atentas a la hidratación y al uso que se hace del elemento vital.

“De ser bien aprovechado, puede ser una fuente de belleza. Tiene más beneficios que desventajas. Y, de hecho, estas últimas tienen que ver con malos hábitos”, dice Castro.

Y lo ejemplifica con las personas que tienen alteraciones de la piel (rosácea, dermatitis atópica y psoriasis) “El ph de estas personas tiende a ser más elevado de lo que debería, (superior a 7) entonces es necesario que tengan cuidado no solo con los productos que usan sino con el agua. Pueden tomar duchas tibias en tiempos que no superen los 15 a 18 minutos. No a los baños de vapor y saunas. Las consecuencias son la vasodilatación de los poros, enrojecimiento y deshidratación cutánea. En lo posible deben ducharse con agua templada”, explica.

Para quienes no presentan piel sensible, la temperatura de la ducha debe oscilar entre los 37°C a 38°C , no más de eso. “Esto contribuiría a la piel y el organismo, ya que ayuda a eliminar las toxinas, relaja los músculos, y regulariza trastornos circulatorios, responsables de varices o celulitis. Si la temperatura de la ducha llega a ser caliente, entre 39°C o 40°C esto conlleva con el tiempo a la resequedad, falta de luminosidad, elasticidad, entre otras manifestaciones”.

Recuerda tomar agua todos los días. freepik

Para que la piel luzca hidratada, tersa, con buena textura y luminosidad, la dermocosmética se esmera cada vez más en sacar nuevas fórmulas. “La mayoría de estos productos tiene entre 40% y 60% de agua como su principal componente para poder llegar a la dermis”, refiere Castro. Por ello es primordial preocuparse en revisar las etiquetas para elegir el que ofrece mayores beneficios.

Hoy en día, hay desde tónicos limpiadores, emulsiones, hasta hidratantes con diferentes tipos de agua como son la desionizada, desmineralizada y las termales.

“El agua termal es el que más beneficios aporta, ya que contiene minerales como el calcio y magnesio”, precisa la especialista.

De ahí que su uso se haya extendido, no solo en el cutis sino en todo el cuerpo. “Son hidratantes, reducen la irritación en pieles sensibles e incluso son tonificantes y antioxidantes. Lo más importante es que estas aguas equilibran el pH, no permiten que suba a 7, sino que se mantenga entre 4 a 5.75”, menciona y agrega que se lo puede aplicar tres veces al día, aunque es necesario previamente un diagnóstico.

La sed, un signo de alarma

La mayor parte del organismo está conformado por agua en un 60%. Sin embargo, constantemente se pierde líquido a través de la transpiración o la orina.

Maquillaje con acabado impecable Leer más

A criterio de Yuliana Cuesta, licenciada en Nutrición Dietética y Estética, “Nuestra piel refleja cómo nos alimentamos. Cuando existe deshidratación hay síntomas visibles como la descamación, picor, falta de luminosidad y líneas de expresión prematuras (área de nariz y contorno de ojos)”.

De allí que no hay que recurrir al agua solo cuando haya sed. “Su ingesta debe ser importante a lo largo del día. La OMS Y EFSA recomiendan de 2 a 2,5 litros diarios en mujeres y de 2,5 a 3 litros en hombres pero estos datos van a variar dependiendo de los actividades de cada persona”, explica Cuesta y advierte tener cuidado con un exceso de hidratación ya que puede causar una hiponatremia, lo que hace que el nivel de sodio en la sangre disminuya y las células comiencen a hincharse.

Pero no solo se puede hidratar a base de líquido. La nutricionista enumera alimentos compuestos de agua para conseguir una piel saludable. La sandía (constituida por el 90% de agua) , espinaca ( 91% de agua, beta caroteno, vitamina y minerales esenciales), manzana (86% de agua), kiwi (83% de agua y aporta gran cantidad de vitamina c), aguacate y el pepino (97% de agua). “Al consumirlos se crea una dieta balanceada que aporte hidratación natural y nutrientes como las vitaminas A, C, E, B selénico y zinc”, menciona.

Esto va en consonancia con el término que hoy en día está tan en tendencia: la belleza integral.