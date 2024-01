Beber agua embotellada, peligroso para la salud

Varios estudios han demostrado que los compuestos sintéticos, las fibras plásticas e incluso los lubricantes industriales que están en el agua embotellada son potenciadores de varios problemas desde alteraciones en el sistema reproductivo e inmune hasta cáncer.

Ahora un nuevo estudio señala que estos recipientes de plástico pueden llegar a contener cientos de miles de micropartículas (en promedio, un litro contiene unos 240.000 fragmentos de plástico) no identificadas hasta ahora que se consumen inadvertidamente y pueden causar daños a nivel celular. Así lo dice un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y realizado por investigadores del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia (EE.UU.).

La técnica utilizada por los investigadores examina muestras con dos láseres simultáneos y sintonizados para hacer resonar moléculas específicas. Probando con tres marcas populares de agua embotellada de Estados Unidos, detectaron entre 110.000 y 370.000 partículas en cada litro, el 90% de las cuales eran nanoplásticos.

Los nanoplásticos pueden pasar a través de los intestinos y los pulmones, penetrando en el torrente sanguíneo y alcanzar órganos como el corazón y el cerebro. Pueden infiltrarse en células individuales y atravesar la placenta".

"Antes esto era solo un área oscura, inexplorada. Los estudios de toxicidad simplemente adivinaban lo que había allí", señala Beizhan Yan, químico ambiental del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia al rotativo Europa Press.

