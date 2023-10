Accidente cerebrovascular: Hipertensión y diabetes, detonantes de esta enfermedad

El accidente cerebrovascular (ACV) o ictus es una condición médica grave que se presenta cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene o disminuye, privando al tejido cerebral de oxígeno y nutrientes esenciales. Las células cerebrales comienzan a morir en cuestión de minutos.

Según la Organización Mundial del Ictus (WSO), esta enfermedad es la principal causa de discapacidad en todo el mundo. La WSO dice que una de cada 4 personas sufrirá un accidente cerebrovascular a lo largo de su vida, y que cada año más de 12 millones de personas en todo el mundo lo sufrirán. Sin embargo, agrega que el 90% de ellos se pueden prevenir controlando algunos de factores de riesgo que son responsables de la mayoría de los ACV.

El doctor Andrew Russman, DO, Director Médico del Centro Integral de Accidentes Cerebrovasculares de Cleveland Clinic, cita los más frecuentes:

Reducir los niveles de hipertensión

La hipertensión no controlada, es decir, la presión arterial que está constantemente por encima de 130/80, es el factor de riesgo modificable más importante en el accidente cerebrovascular en todo el mundo. Además de los medicamentos, es necesario disminuir el consumo de sal (no más de 2 g al día), incluso si no tiene presión arterial alta.

Ponga atención si su presión arterial está constantemente por encima de 130/80- Pexels

Cuidado con la diabetes

Esta patología causa el estrechamiento de los vasos sanguíneos pequeños, medianos y grandes del cuerpo, incluidos los vasos de los ojos, los riñones, el corazón y el cerebro. Debido a esto, la diabetes puede contribuir a una variedad de problemas vasculares, cardiovasculares y cerebrovasculares, incluido el ACV. Además, para los pacientes que han sobrevivido a un accidente cerebrovascular, el riesgo de tener un segundo es tres veces mayor si su diabetes no está controlada.

Tratar la fibrilación articular

Es una afección del ritmo cardíaco caracterizada por latidos cardíacos muy rápidos que no permiten que la cámara superior izquierda del corazón, la aurícula izquierda, se contraiga normalmente. En cambio, fibrila y revolotea para que la sangre no sea expulsada normalmente de la cámara. Cada vez que la sangre se estanca durante demasiado tiempo, puede formar un coágulo de sangre que puede viajar a otra parte del cuerpo. Este coágulo podría causar un accidente cerebrovascular al bloquear un vaso sanguíneo en el cerebro, explica el doctor Russman.

Esta afección Pixabay

Apunta la WSO que la fibrilación auricular está asociada con uno de cada cuatro accidentes cerebrovasculares, y estos, según el doctor Russman, tienden a ser más graves e incapacitantes que los ACV asociados con otros factores de riesgo.

Controlar los niveles de colesterol.

Además de reducir los niveles altos de lipoproteínas de baja densidad (LDL) o colesterol "malo" a través de la dieta, por ejemplo, evitando las grasas saturadas, a los pacientes se les pueden recetar medicamentos con estatinas que reducen el riesgo futuro de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Dejar de fumar

Cualquier tipo de tabaquismo (cigarrillo, cigarro, cigarrillo electrónico...) se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, y está fuertemente asociado con el endurecimiento acelerado de las arterias y el estrechamiento de los vasos sanguíneos en el cerebro, el corazón y otros lugares. Por eso lo mejor que puede hacer es dejar de consumir nicotina para reducir significativamente su riesgo a largo plazo de padecer un sinnúmero de enfermedades.

Fumar aumenta las posibiidades de un accidente cardíaco o cerebrovascular. Pixabay

¿Qué hacer? Oractica un estilo de vida saludable

Es importante que la alimentación sea baja en grasas saturadas y sodio, y evitar el consumo excesivo de alcohol y cafeína. La actividad física regular también es importante, ya que puede reducir el riesgo de ACV directamente, pero también indirectamente, ya que ayuda a reducir la presión arterial alta y los niveles de azúcar en la sangre.

El ejercicio también es un aliado para reducir el estrés. Asimismo, actividades como la meditación o la respiración profunda, lo cual es importante ya que el estrés hace que el cuerpo libere sustancias químicas que pueden aumentar la presión arterial, afectar las hormonas y elevar los niveles de azúcar en la sangre.

Una alimentación sana y el ejercicio ahuyentan las enfermedades Internet

Alerta con los síntomas

Adormecimiento repentino o debilidad de la cara, brazos o piernas, especialmente de un lado del cuerpo. Confusión repentina, dificultad para hablar o para entender la comunicación oral. Problemas repentinos para ver en uno o ambos ojos. Dificultad para caminar, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación. Son recomendaciones de Medlineplus.

Apenas detecte estas manifestaciones, traslade a su familiar al hospital más cercano. Así obtendrá el paciente el tratamiento adecuado.

