El abc del relleno de labios

Las selfis de muchas famosas hacen pensar si hay algo más detrás de esos rostros, sobre todo de los labios, que parecen haber sido esculpidos. Kylie Jenner, Bella Hadid, Ariana Grande, entre otras, lucen una boca voluminosa, simétrica y con el contorno bien definido.

No se trata de Photoshop, ni aplicaciones para editar su imagen. Como se sospechaba, los cirujanos y médicos estéticos son los responsables de lograr esos resultados que tanto dan de qué hablar.

Sin embargo, hay casos (incluso a nivel local) de mujeres que han tenido resultados poco favorables, lo que comúnmente se llama ‘boca de pato’. Y esto hace que algunas duden a la hora de realizarse estos procedimientos.

Para evitar un prueba y error, SEMANA consultó a especialistas, con el fin de resolver las dudas más comunes sobre el aumento de labios, un procedimiento muy demandado hoy en día.

El ácido hialurónico, producto estrella

Si no la convencen los resultados de las mascarillas nocturnas para la boca ni los labiales voluminizadores que prometen unos labios un poco más gruesos, recurrir a un procedimiento estético puede ayudarle a conseguir ese efecto deseado.

A decir de la doctora Viveka Tinoco, presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Estética Médica (SEEM), “la clave para lograr un efecto exitoso es respetar las proporciones del rostro, es decir, lograr un relleno gradual”.

Con el ácido hialurónico existen densidades y se necesita usar la adecuada para que el resultado se vea armonioso y permita movimiento al hablar .Dra. Viveka Tinoco || Presidenta de la SEEM

Asimismo, advierte que lo importante es que quien lo realice sea un médico con conocimiento en la técnica. “Hay que tener cuidado con quienes toman un nombre parecido haciendo creer que son médicos”.

El éxito también depende de la correcta aplicación del producto. El ácido hialurónico es una de las opciones que lideran hoy en día. “Con este se puede dar volumen, hidratar o perfilar. Pero ojo: existen densidades y se necesita usar la adecuada para que se vea armonioso y permita movimiento al hablar. Por ejemplo, a la hora de hacer un aumento no se puede usar una densidad alta en labios muy finos, porque además de que no se verá natural, el músculo no está habituado, y con el tiempo tendrá una caída debido al peso”, advierte.

Aunque sea un procedimiento mínimamente invasivo, no significa que carezca de consecuencias, por eso se debe acudir a los expertos.

Los labiales con ácido hialurónico ofrecen un efecto volumen.. Pixabay

Biopolímeros y otros peligros

Las cirugías han perfeccionado las técnicas, para que los resultados artificiales que se veían en la década de los 90 vayan quedando en el pasado.

Según el doctor Marcelo Abad, vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Secpre), capítulo Guayas, “los rellenos con biopolímeros están descartados, así como también otros productos que no han sido aprobados por las autoridades sanitarias y que simulan ser ácido hialurónico. Quienes lo usen están buscando su condena directa”.

Esto, debido a los riesgos que provocan en las pacientes. “Desde protuberancias y úlceras que deforman el labio, hasta riesgos más graves como necrosis del tejido”.

Para quienes han caído en ese prueba y error, Abad menciona que se puede reconstruir. “En primera instancia realizo una ecografía para poder dar un diagnóstico. A través de eso, verifico si hay biopolímero. Cuando el relleno está recién colocado, se disuelve con láser, se saca y se rellena con la misma grasa de la persona para que quede armonioso. Sin embargo, cuando tiene muchos años con el producto, hay que hacer un corte en los labios para retirarlo. Lo ideal es que acudan a tiempo”.

Si bien la mayor responsabilidad la tiene el especialista, el paciente también debe poner de su parte. “En Argentina, donde me formé, recuerdo el caso de Moria Casan. Ella quiso imponer un modelo de labios grandes en el que los cánones estéticos están fuera de sí. Por eso es importante que los especialistas trabajen también con ética”.

El cirujano debe tener sus conceptos muy claros de lo que es la belleza, y saber decir no al paciente que quiera ir en contra de estos. Si no, entonces que vaya a buscar a un psicólogo Dr. Marcelo Abad || Vicepresidente de la Secpre

Normalizar la armonizacion facial

Para el médico estético Jusueth Morán, especializado en la Universidad de Alcalá en Madrid, España, “los labios son parte fundamental de una armonización facial. Por eso su cuidado o tratamiento debe normalizarse e ir acorde a las necesidades, como hidratación, simetría o voluminosidad”.

De ahí que sugiere voltear más la mirada a estos detalles. “El 80 % de los pacientes que llegan a consulta no tienen un labio armónico. Por eso es importante que ellos se instruyan. Hoy en día pueden ver los resultados de los doctores, incluso desde las redes sociales. Tienen un abanico para elegir”.

Con ello, fuera los mitos que dejaron viejas técnicas del pasado.

Evite errores

Para obtener resultados favorables, la doctora Viveka Tinoco sugiere:

Elegir a un profesional en estética o cirugía plástica con años de experiencia, que se capacite con frecuencia y tenga buena referencia en casos de relleno de labios.

Indague al profesional sobre la marca del producto que utiliza, si tiene registro sanitario y si el centro estético o clínica tiene permiso de funciona-miento para que se asegure de estar en un buen lugar.

No se deje llevar por las ofertas.

Luego del procedimiento realice todos cuidados que le indique el médico.

Lo que debe saber

Si va a someterse a este tratamiento, la esteticista Gisel Salvador recomienda.

En qué casos se necesita:

En aquellos labios que carecen de forma, hidratación y frescura. El volumen es importante, pero la forma e hidratación son indispensables

La tendencia:

Se inclina a los "happy lips" o con efecto glossy que brindan un acabado natural.

Tiempos:

Realizar el procedimiento puede tomar entre 15 y 20 minutos y debe aplicarse dos veces al año.

Después de la aplicación:

Evite la exposición directa al sol, ya que podría provocar un efecto desfavorecedor de la penetración del producto. No tocarse los labios, mínimo dos horas después del tratamiento, pues si lo hace podría generar inflamación. Evitar morderlos, debido a que esa acción al estar sensibles, puede afectar el resultado final.

Está contraindicado:

Para personas con hipersensiblidad, embarazadas y en período de lactancia, con enfermedades autoinmunes e infecciones virales.