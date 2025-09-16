Expreso
La primera cita debe ser memorable
La primera cita debe ser memorableFREEPIK

7 consejos imprescindibles para triunfar en tu primera cita

Descubre cómo tener una primera cita exitosa: seguridad, buena comunicación y conexión genuina desde el primer encuentro 

Las primeras citas pueden generar emoción y nerviosismo a partes iguales. Más allá de impresionar a tu cita, lo importante es crear un ambiente de confianza, respeto y diversión donde ambos puedan conocerse de manera auténtica.

Desde elegir el lugar adecuado hasta prestar atención a señales de alerta, pequeños detalles marcan la diferencia entre una experiencia memorable y una decepcionante. Estos consejos prácticos te ayudarán a manejar la cita con seguridad, naturalidad y empatía, asegurando que la conexión sea genuina desde el primer momento.

1. Elige bien el lugar para la primera cita

Evita lugares demasiado elegantes o ruidosos. Opta por un sitio relajado y con buen ambiente, donde puedas escuchar y conocer a la otra persona. El objetivo es medir la conexión, no cuánto gastas ni cómo te desenvuelves frente a un espectáculo ruidoso. Una cafetería tranquila o un paseo permiten conversar con comodidad. Si la cita va bien, sugiere verse nuevamente más adelante para cenar, ver un partido o disfrutar de música en vivo.

2. Prioriza tu seguridad al salir en citas a ciegas

La seguridad debe ser tu prioridad, especialmente en citas en línea. Pero si accedes a encontrarte con un desconocido, debes ser inteligente y estar alerta. Reúnete en lugares públicos y comparte tus planes con un amigo, incluyendo tu ubicación si es necesario. No reveles información personal -como la dirección de tu casa o trabajo- a alguien que aún no conoces bien. Mantener precauciones no es desconfianza, sino sentido común.

3. Usa algo que te haga sentir (y lucir) bien

Esta es una pregunta importante: ¿qué deberías ponerte en una primera cita? Eliges algo cómodo y que te haga sentir bien. Eso no significa arruinar tu presupuesto ni que salgas de tu zona de confort solo para impresionar a alguien. Mantén las cosas simples, pero evita el look descuidado. Sé respetuoso contigo y con tu cita. Asegúrate de que no esté toda arrugada. Sé tú mismo, pero también ten en cuenta a dónde vas (no lleves tacones para ir de excursión).

4. Haz buenos cumplidos

A todos les gustan los cumplidos, siempre que se den de la manera correcta. Mantén el equilibrio y sé respetuoso. Cuanto más aprecies los gustos de tu cita, mejor. A las personas les gusta que se note lo que valoran. Sin embargo, dar demasiados cumplidos durante la cita puede ser abrumador y desagradable. Si temes parecer demasiado insistente, felicita a tu cita por algo más que su apariencia, como su risa, sentido del humor, inteligencia o buen gusto musical.

5.- Haz buenas preguntas

Antes de salir, piensa en cosas que te gustaría aprender sobre tu cita. Haz preguntas creativas para profundizar en la conversación: Cuando responda, escucha de verdad. No solo esperes tu turno para hablar. Conéctate. Piensa también en las que podrían hacerte a ti. No hagas tantas preguntas que la cita se sienta como una entrevista o un interrogatorio. Mantén la conversación divertida y muestra curiosidad. En lugar de juzgar sus respuestas, aprecia su interés.

6.- Presta atención a tu lenguaje corporal

Gran parte de nuestra comunicación es no verbal. Gestos como inclinarse ligeramente hacia adelante, mantener contacto visual ligero y sonreír muestran confianza, apertura y que estás involucrado en la conversación. En cambio, cruzar los brazos, mirar alrededor, revisar el teléfono o inquietarse, puede hacerte parecer aburrido o nervioso. Si necesitas atender algo importante, avisa a tu cita por qué lo haces; valorará que estés presente en el momento.

7.- Presta atención a las señales de alerta

Las señales de alerta indican que alguien probablemente no sea compatible con tus valores y estándares. Las primeras etapas de una relación son el mejor momento para detectarlas y decidir cómo avanzar, evitando problemas mayores más adelante. Estas señales pueden ser sutiles, como interrumpirte repetidamente, llegar tarde o ser grosero con el personal del lugar. También pueden ser más graves, como violar tus límites físicos o emocionales.

