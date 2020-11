Tras los lanzamientos de las colecciones primavera/verano se pudo ver también cuáles serían las propuestas de belleza que serán furor para el inicio de la nueva década.

A modo de resumen, para el 2021 se impone una sensación de frescura y limpieza, con rostros maquillados con efecto natural. Con esta tendencia, los shows dieron una lección en cuanto a más moderación y menos excesos, sobre todo cuando la salud es una prioridad durante la pandemia.

Otra propuesta para destacar es el retorno de los labios rojos. Con este clásico se vale remontar un poco de historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, ese lápiz labial era clave para elevar la moral de la mujer en tiempos de crisis. Y aquello ha vuelto de la mano de Hermès, Balmain, entre otros.

Pero no todo es maquillaje, en uñas, por ejemplo, vuelve el estilo francés de los 90s, pero con un diferenciador. Y en cabello se impone la naturalidad de los rizos.

Tome nota del resto de propuestas que destacarán la siguiente temporada. La maquilladora Andrea Zamora da las claves de cómo lograrlas. Y si gusta… Ya puede aplicarlas en lo que resta del año ¡Prepárese para deslumbrar!

El ahumado de Chanel

El punto focal son los ojos y el smoky eyes es un clásico del maquillaje y súper inclusivo para los diferentes tipos de párpados. Con esta técnica, el resto del rostro debe lucir súper natural, prolijo y los labios, siempre en tono nude.

El regreso de los labios rojos

Para lucir una boca de impacto, use labiales rojos con pigmentaciones más azules/violetas en lugar de naranjas, solo así se destacará más el labial. Y la clave para que este sea el punto focal es que el rostro debe estar maquillado con efecto natural. No olvide optar por un pintalabios con efecto mate para que sea a prueba de mascarillas ¡y de todo!

Uñas estilo francés

La manicura francesa que se realizaba con la uñas largas y bien cuadradas se rediseña para la siguiente temporada. Ahora se llevará en estilo puntiagudas y los bordes ya no serán blancos sino de colores.

Tendencia en uñas. internet

Rizos al natural

Pasarelas como la de Dior y Luis Vuitton demostraron que volverán las melenas rizadas naturales, incluso con un efecto de frizz en los peinados. Va ligado también con la tendencia de maquillajes naturales. Todo lo que evoque libertad y naturalidad es bienvenido.

El cabello rizado es tendencia. internet

Delineados profundos

En las pasarelas se confirmó también que definir el ojo por arriba y abajo va a ser una tendencia fuerte. Para lograrlo puede delinear con lápiz o gel, pero siempre sellando, a toques, con una sombra súper negra para que este no se corra. No es necesario repasar tantas veces. Sin duda obtendrá el resultado de Giambattista Valli.

Delineado para la noche. internet

La piel ‘sin maquillaje’

Seguirá en tendencia el look natural y para lograrlo es fundamental preparar la piel. Antes de todo limpie y tonifique el cutis, y posterior a eso, use crema hidratante. Luego aplique glow y al final, coloque en los puntos de luz un toque de gloss sin color para dar un efecto húmedo en la piel (no sellar). Le dejará el cutis con ese aspecto saludable, como se vio en Giorgio Armani y Fendi.