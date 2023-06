Una piel bien cuidada es sinónimo de salud. Sin embargo, la contaminación ambiental, la continua exposición al clima frío o seco y el uso de determinados jabones, entre otros factores, pueden contribuir a deshidratar la piel, tornándola escamosa y áspera al tacto. Para evitar experiencias indeseables como esas, le compartimos estos 5 consejos:

Prefiéralos sin aromas. Si tiene la piel seca, a la hora comprar productos de higiene personal, como los jabones, evite aquellos que contienen alcohol, perfume u otro componentes que la irriten o lastimen. Si los evita ayudará a que la piel retenga sus aceites naturales. Póngase guantes. El uso de productos con químicos son muy comunes a la hora de limpiar la casa, por eso es prioritario el uso de guantes para no perjudicar la tersura de sus manos. Si le toca estar en climas fríos, además de los citados protectores, hidrátelas con cremas. Qué no le falte crema. Para mantener las manos suaves y bien hidratadas adquiera cremas o lociones con manteca de karité, aceite de oliva o jojoba. Productos con ácido láctico, urea, ácido hialurónico, glicerina, lanolina, entre otros, también son de gran ayuda. Siempre guarde en su cartera una crema y úsela después de lavarse las manos, así evitará que se resequen. Bálsamo labial. La piel de los labios es muy delicada, y si presenta problemas de resequedad (escamosos, con grietas) elija un bálsamo labial con sustancias que no los vayan a irritar. Los que contienen ácido hiaurónico por su gran capacidad hidratante son los más idóneos. Atención al calor. Debido a que el frío ejerce una vasoconstricción de los capilares que enlentece la renovación celular, cuando esté en un lugar muy frío procure no ubicarse tan cerca del aparato de la calefacción o de una chimenea.

La experta dice:

Jéssica Conforme, esteticista (IG @biospa), recomienda que para recuperar la lozanía del rostro un tip económico que nunca falla, y es ciento por ciento garantizado, es usar miel de abeja, mientras más pura mejor serán los resultados. "Lo primero es limpiar la cara con tu rutina de skin care, y luego aplicar la miel en tu rostro con unos toquecitos. Deja que actúe durante 10 minutos, enjuaga con agua al ambiente y seca con una toalla limpia. Después de eso aplica un bloqueador solar. Tu rostro quedará suave y reluciente. La miel es lo mejor para recuperar pieles ásperas, resecas y maltratadas, independientemente de la edad. Lo que hace es darle tonicidad y mejorar su aspecto. Sirve para cualquier parte del cuerpo, incluso puedes usarla en los glúteos, en caso de la aparición de espinillas".

Para evitar reacciones adversas y cerciorarte de no ser alérgica, haz una prueba. Detrás de la oreja aplica un poquito de la crema y espera unas dos horas para ver el resultado. Si no se pone rojo o no hay comezón puedes usarla sin problemas.